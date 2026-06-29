ユジン（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/06/29】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のユジン（YUJIN）が6月28日、自身のInstagramを更新。白のキャミソール姿を公開し、話題を呼んでいる。

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◆ユジン、キャミソール姿披露


ユジンは「風が吹くと気持ちいい」と韓国語でつづり、写真を投稿。白いレースのキャミソールにデニムを合わせ、公園のベンチに座り、頬杖をついたり、髪をかき上げるような仕草などの姿を披露している。

◆ユジンの投稿に反響


この投稿には「可愛すぎる」「スタイル抜群」「透明感すごい」「女神みたい」「ナチュラル美人」「ビジュ最強」「全てが美しい」「色白で眩しい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

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