IVEユジン、純白キャミソールで素肌輝く「ナチュラル美人」「透明感すごい」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/06/29】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のユジン（YUJIN）が6月28日、自身のInstagramを更新。白のキャミソール姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】K-POP人気アイドル「色白で眩しい」素肌はじけるキャミソール姿
ユジンは「風が吹くと気持ちいい」と韓国語でつづり、写真を投稿。白いレースのキャミソールにデニムを合わせ、公園のベンチに座り、頬杖をついたり、髪をかき上げるような仕草などの姿を披露している。
この投稿には「可愛すぎる」「スタイル抜群」「透明感すごい」「女神みたい」「ナチュラル美人」「ビジュ最強」「全てが美しい」「色白で眩しい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】K-POP人気アイドル「色白で眩しい」素肌はじけるキャミソール姿
◆ユジン、キャミソール姿披露
ユジンは「風が吹くと気持ちいい」と韓国語でつづり、写真を投稿。白いレースのキャミソールにデニムを合わせ、公園のベンチに座り、頬杖をついたり、髪をかき上げるような仕草などの姿を披露している。
◆ユジンの投稿に反響
この投稿には「可愛すぎる」「スタイル抜群」「透明感すごい」「女神みたい」「ナチュラル美人」「ビジュ最強」「全てが美しい」「色白で眩しい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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