ドル円１６１．８０近辺、ユーロドル１．１４１０近辺＝ロンドン為替 ドル円１６１．８０近辺、ユーロドル１．１４１０近辺＝ロンドン為替

ドル円１６１．８０近辺、ユーロドル１．１４１０近辺＝ロンドン為替



ロンドン早朝、ドル円は161.80近辺、ユーロドルは1.1410近辺で推移している。ドル円は161.61－161.88円の極めて狭いレンジに収まっている。米長期金利が横ばい圏で推移するなか、先週末NY終値をわずかに上回る水準での膠着状態が続き、162.00円に向けた上値トライの動意は見られない。



ユーロドルは1.1410レベルに本日の高値を伸ばしてきている。安値は東京早朝につけた1.1380レベル。先週末NY終値1.1384からはユーロ高・ドル安方向に振れている。ただ、先週末のレンジ1.1354-1.1434の中にとどまっており、水準感に変化はみられていない。



USD/JPY 161.79 EUR/USD 1.1409

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