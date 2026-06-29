宇垣美里アナ、香水で役作り「香水で自分をリセットして現場に」 “タワマン・ママ友バトル”でW主演
フリーアナウンサーで俳優の宇垣美里が29日、都内で行われた、中京テレビ・日本テレビ系全国ネット「水曜プラチナイトドラマ」枠『おちたらおわり』（7月1日スタート、毎週水曜 深0：24 ※初回は深0：34）の制作発表記者会見に登壇。香水で役作りをしていると明かした。
【集合ショット】真っ赤！赤ドレスで揃って登場した宇垣美里＆篠田麻里子ら
本作は、『ライフ』や『リミット』『アディクト』などの漫画家・すえのぶけいこ氏の同名コミックが原作。新築タワーマンション「ネレアタワー」を舞台に、ママ友同士の嫉妬、裏切り、疑いが渦巻く“女たちのサバイバルサスペンス” となる。
宇垣は、過去に心の傷を負いながら、娘のために前を向き、憧れのタワーマンションで家族と“普通の幸せ”を築こうとする月島明日歌を演じる。
真っ赤なドレス姿で登場した宇垣は、「髪の毛を切って、主張のないメイクにしました」と、役に合わせて外見から徹底的に作り込んだことを告白。さらに、「役の香水を選ぶのが好きなのですが、『清潔でまっすぐでいい子が使ってそう！』みたいなのを選ぼうと思って、百貨店に行きました」と、香水選びにもこだわったことを明かした。
続けて、「それを現場に行く前にシュッとかけて、香水で自分をリセットしてから現場に向かうということをしていました」と、宇垣ならではのルーティンを語った。
会見には、宇垣美里、篠田麻里子、佐津川愛美、風吹ケイ、鈴木紗理奈が登壇した。
【集合ショット】真っ赤！赤ドレスで揃って登場した宇垣美里＆篠田麻里子ら
本作は、『ライフ』や『リミット』『アディクト』などの漫画家・すえのぶけいこ氏の同名コミックが原作。新築タワーマンション「ネレアタワー」を舞台に、ママ友同士の嫉妬、裏切り、疑いが渦巻く“女たちのサバイバルサスペンス” となる。
真っ赤なドレス姿で登場した宇垣は、「髪の毛を切って、主張のないメイクにしました」と、役に合わせて外見から徹底的に作り込んだことを告白。さらに、「役の香水を選ぶのが好きなのですが、『清潔でまっすぐでいい子が使ってそう！』みたいなのを選ぼうと思って、百貨店に行きました」と、香水選びにもこだわったことを明かした。
続けて、「それを現場に行く前にシュッとかけて、香水で自分をリセットしてから現場に向かうということをしていました」と、宇垣ならではのルーティンを語った。
会見には、宇垣美里、篠田麻里子、佐津川愛美、風吹ケイ、鈴木紗理奈が登壇した。