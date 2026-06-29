SpaceX（スペースX）は日本時間2026年6月29日、アメリカ・フロリダ州のケープカナベラル宇宙軍基地から「Falcon 9（ファルコン9）」ロケットを打ち上げ、搭載されていた通信衛星「SXM-11」を所定の軌道へ投入しました。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

打ち上げ情報：Falcon 9（Sirius SXM-11）

・ロケット：Falcon 9 Block 5

・打ち上げ日時：日本時間 2026年6月29日 11時25分

・発射場：ケープカナベラル宇宙軍基地 SLC-40（アメリカ）

・ペイロード：SXM-11

今回打ち上げられた「SXM-11」は、SiriusXMの衛星ラジオ放送（デジタル音声ラジオサービス）を担う大型・高出力の通信衛星です。Lanteris Space Systems（旧Maxar／旧Space Systems/Loral）が製造を担当し、SiriusXM向けとしては第3世代にあたるSXM-7〜12シリーズの1機です。打ち上げ時の質量は約7000kgとされています。

同シリーズの衛星は20kWを超える電力を発生し、大型の展開式アンテナリフレクターを備えています。これにより、地上側に大きなパラボラアンテナを設けることなく、各家庭や車載機器の受信機へ直接放送を届けられるのが特徴です。

SpaceXによると、衛星は打ち上げから約35分後に静止トランスファー軌道（GTO）へ投入され、分離が確認されました。

関連画像・映像

【▲ ケープカナベラル宇宙軍基地から打ち上げられた「Falcon 9」ロケット（Credit: SpaceX）】

【▲ 第2段から分離した直後の通信衛星「SXM-11」（Credit: SpaceX）】

文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部

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