落語家・立川志らく（62）が29日に自身のX（旧ツイッター）を更新。飛行機内で荷物の取り違えトラブルがあった件について、当事者に謝罪した。

志らくは「北海道で三日間、独演会だった。帰りに事件が起きた」と切り出し、函館空港から搭乗した飛行機で、頭上の収納棚に黒いバックパックを入れたと説明。離陸前にスマートフォンで原稿を書いていたところ、CAから「荷物を移動してもいいですか？」と声を掛けられたそう。

志らくは「はい、どうぞ」と答えたというが「私はどこに鞄を移動されたのか確認しなかった。それが間違いの元。でも原稿に集中していたし、鞄をどこか遠くに移動するとは思わないでしょ」と振り返った。その後は仕事や睡眠を取り、着陸後は頭上の棚からバッグを下ろして空港を後にしたという。「やけに鞄が重たいなと思った。肩がちぎれるくらいの重さ。なんでこんなに重いのかなあ？と少し不思議には思った」と違和感はあったものの、そのまま帰宅してしまったという。

この件について「おかげさまで鞄見つかりました」と報告した志らく。「自分の鞄もわからないのかと笑われますが、その鞄は弟子が普段は持っているので、飛行機の時だけ自分で運んで棚に乗せるので。まあ、不注意。でも、よかった」とし「鞄間違ってしまった方、本当に申し訳なかったです」と謝罪していた。