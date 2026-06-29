本当に優勝まで届くのか？ イングランド代表に疑問符。“チーム”になり切れていない。２人の閃きだけでは足りない【Ｗ杯】
結果だけを見れば、イングランド代表は順調に見える。北中米Ｗ杯のグループステージ第３節でパナマを２−０で下し、２勝１分けの成績でグループＬを首位突破。決勝トーナメント１回戦では、米国アトランタでDRコンゴと対戦することになった。
だが、試合後に残った感情は安堵ではなかった。それよりも「果たして、この内容で本当に優勝まで届くのか？」という疑問の方が濃かった。
英BBCも「任務は果たした。しかし改善しなければイングランドはＷ杯を勝ち取れない」と報じたが、決して大げさな見方ではないだろう。パナマ相手の２−０というスコアは悪くない。しかしその中身は、優勝候補が格下を堂々とねじ伏せた試合とは言い難かった。
初戦のクロアチア戦（４−２）では、まだ期待を抱かせる迫力があった。試合はスリリングに動き、イングランドは前へ前へと圧力をかけ、プレミアリーグの強豪クラブを思わせるテンポと強度で相手を押し込んだ。
ところが、続くガーナ戦（０−０）、そしてこのパナマ戦では、低い位置に守備ブロックを敷く相手を前に、攻撃は途端に重くなった。ボールは保持している。相手陣内にも入る。しかし、そこから決定的な崩しに至るまでの道筋が見えにくい。
この日のイングランドを救ったのは、やはりジュード・ベリンガムだった。62分、ブカヨ・サカのCKに反応し、相手DFに腰を抱え込まれながらも身体を張って踏みとどまり、左足で先制点を押し込んだ。
さらにその５分後には、左からふわりとしたクロスを送り、ハリー・ケインの追加点をアシストした。ケインは相手DFの前へ巧みに入り、ヘディングでネットを揺らした。
このゴールによって、ケインはＷ杯通算11点目を記録。ガリー・リネカーを抜き、イングランド代表史上最多のＷ杯得点者となった。1990年のイタリア大会でリネカーが10点目を決めて以来、長く破られなかった記録である。ケインは試合後、「また一つ誇らしい記録を達成できた。これが、この大会で最後の節目にならないことを願っているよ」と語った。
そのケインでさえ、この日の主役はベリンガムに譲った。ベリンガムについて問われると、「今回も素晴らしいパフォーマンスだった。今の彼は本当に闘志に満ちあふれている」と称えた。英語では「He’s got the bit between his teeth」と表現していた。馬がくつわを噛みしめて前へ進もうとする様子に由来する言い回しで、今のベリンガムの前のめりな気迫をよく表わしている。
ただし、ベリンガムが輝いたことと、イングランドというチームが完成に近づいていることは同じではない。むしろ逆だろう。完全には噛み合っていないチームの中で、ベリンガムの個の力が試合を動かした。そう見るべきだ。
この試合でベリンガムは、同郷の幼馴染であり、ポジション争いのライバルでもあるモーガン・ロジャーズと同時に先発した。４−３−３のインサイドMFに近い位置で並び、状況によってはベリンガムが８番にも10番にもなる形だった。
デクラン・ライスが休養を与えられたこともあり、中盤には新しい組合せが試された。ボール保持時には左サイドバックのニコ・オライリーが内側へ絞り、右サイドのジャレル・クアンサーは最終ラインに残って３バックの一角のように振る舞った。この形によって相手陣内ではガーナ戦より数的優位を作りやすくなり、高い位置からのプレスも効きやすくなった。
だが、その一方で守備の安定感は乏しかった。マーク・ゲイ、エズリ・コンサ、クアンサーの３人は、必ずしも一体として動けていたわけではない。実際、試合開始からわずか10秒でパナマにシュートチャンスを許した。
だが、試合後に残った感情は安堵ではなかった。それよりも「果たして、この内容で本当に優勝まで届くのか？」という疑問の方が濃かった。
英BBCも「任務は果たした。しかし改善しなければイングランドはＷ杯を勝ち取れない」と報じたが、決して大げさな見方ではないだろう。パナマ相手の２−０というスコアは悪くない。しかしその中身は、優勝候補が格下を堂々とねじ伏せた試合とは言い難かった。
ところが、続くガーナ戦（０−０）、そしてこのパナマ戦では、低い位置に守備ブロックを敷く相手を前に、攻撃は途端に重くなった。ボールは保持している。相手陣内にも入る。しかし、そこから決定的な崩しに至るまでの道筋が見えにくい。
この日のイングランドを救ったのは、やはりジュード・ベリンガムだった。62分、ブカヨ・サカのCKに反応し、相手DFに腰を抱え込まれながらも身体を張って踏みとどまり、左足で先制点を押し込んだ。
さらにその５分後には、左からふわりとしたクロスを送り、ハリー・ケインの追加点をアシストした。ケインは相手DFの前へ巧みに入り、ヘディングでネットを揺らした。
このゴールによって、ケインはＷ杯通算11点目を記録。ガリー・リネカーを抜き、イングランド代表史上最多のＷ杯得点者となった。1990年のイタリア大会でリネカーが10点目を決めて以来、長く破られなかった記録である。ケインは試合後、「また一つ誇らしい記録を達成できた。これが、この大会で最後の節目にならないことを願っているよ」と語った。
そのケインでさえ、この日の主役はベリンガムに譲った。ベリンガムについて問われると、「今回も素晴らしいパフォーマンスだった。今の彼は本当に闘志に満ちあふれている」と称えた。英語では「He’s got the bit between his teeth」と表現していた。馬がくつわを噛みしめて前へ進もうとする様子に由来する言い回しで、今のベリンガムの前のめりな気迫をよく表わしている。
ただし、ベリンガムが輝いたことと、イングランドというチームが完成に近づいていることは同じではない。むしろ逆だろう。完全には噛み合っていないチームの中で、ベリンガムの個の力が試合を動かした。そう見るべきだ。
この試合でベリンガムは、同郷の幼馴染であり、ポジション争いのライバルでもあるモーガン・ロジャーズと同時に先発した。４−３−３のインサイドMFに近い位置で並び、状況によってはベリンガムが８番にも10番にもなる形だった。
デクラン・ライスが休養を与えられたこともあり、中盤には新しい組合せが試された。ボール保持時には左サイドバックのニコ・オライリーが内側へ絞り、右サイドのジャレル・クアンサーは最終ラインに残って３バックの一角のように振る舞った。この形によって相手陣内ではガーナ戦より数的優位を作りやすくなり、高い位置からのプレスも効きやすくなった。
だが、その一方で守備の安定感は乏しかった。マーク・ゲイ、エズリ・コンサ、クアンサーの３人は、必ずしも一体として動けていたわけではない。実際、試合開始からわずか10秒でパナマにシュートチャンスを許した。