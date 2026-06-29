目黒蓮がすっきりおでこ出しハーフアップ×サングラスで3スタイル披露！白シャツ×スカーフ姿に「長髪めめかっこよすぎる」「爆イケお兄さん」「色気増してる」“今年の夏トライしたいこと”にも反響

【写真＆動画】目黒蓮「Zoff」新ビジュアル／新CM＆メイキング／過去ビジュアル＆オフショット

Snow Manの目黒蓮が出演するZoffの新TVCM「Zoff meets 目黒蓮 SUNCUTGlasses2026」篇が7月3日より全国で順次放送開始。

同日には、CMで目黒が着用するサンカットグラスを封入した「SUNCUTGlasses オリジナルボトルケース」が全国のZoff店舗および公式オンラインストアで発売されるほか、6月29日から公式オンラインストアで予約受付がスタートしている。

■目黒蓮「Zoff」新CMが公開

今回のCMは、「めのため、未来のため」をキーメッセージに、無数のボトルが並ぶ印象的な空間を舞台に撮影。サンカットグラスを着用した目黒が、スタイリッシュな姿で紫外線対策を取り入れる新たなライフスタイルを表現している。

■メイキングでは3つの着こなしにも注目

さらにメイキング映像も公開。スタッフとコミュニケーションを取りながら撮影に臨む様子や、商品を手にポーズを決める姿、撮影の合間に見せる自然な笑顔など、CM本編とはひと味違う表情を見せた。

衣装は、白シャツにブルーのスカーフを合わせた爽やかなスタイル、パープルのニットポロを主役にしたスタイル、白Tシャツに黒ベストを合わせたシンプルなスタイルの3パターンを披露。

おでこをすっきりと出したハーフアップヘアとサングラスを合わせた洗練されたビジュアルで、それぞれ異なる魅力を見せている。

■「今年の夏、トライしたいこと」も語る

インタビューでは、サンカットグラスについて「UVを100％カットするだけじゃなくて、日常の中に自分の楽しみとして浸透していて、毎日、本当にカナダで助けられてます」とコメント。

ボトルケースについては「僕だったら家に置いて、なにか別のものを入れたりとかに使いたくなるぐらい、かわいいなと思って、お気に入りになりました」と語った。

また、「今年の夏、トライしたいことは？」という質問には、「オーロラを見に行ってみたいです」と回答。さらに、多忙な日々については「毎日トライしてますね。もう、毎日毎日、その日の課題があって」とし、「なので、すごい充実してます」と近況も語っている。

ファンからは「サングラス似合う」「後ろのボトルたちCGかと思った」「ボトルケースでリアルな目黒くんの手の大きさがわかる」「長髪めめかっこよすぎる」「爆イケお兄さん」「眼福」「オーロラ見れるといいね」「色気増してる」といった声が寄せられている。