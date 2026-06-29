―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の6月25日から26日の決算発表を経て29日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<3050> ＤＣＭ 　　　　東Ｐ　　 +6.20 　　6/26　　　1Q　　　 19.42
<7624> ＮａＩＴＯ 　　東Ｓ　　 +4.32 　　6/26　　　1Q　　　342.31
<7545> 西松屋チェ 　　東Ｐ　　 +2.87 　　6/26　　　1Q　　　　5.88
<7630> 壱番屋 　　　　東Ｐ　　 +1.96 　　6/26　　　1Q　　　-15.82

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした29日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。
「1Q」は第1四半期決算。

株探ニュース