中国メディアの澎湃新聞は28日、卓球のWTT USスマッシュ2026男子シングルスで予選に出場した中国選手が「全滅」したと報じた。

本戦出場権をかけた予選に出場したのは世界ランキング62位の黄友政（ホアン・ユージョン）と同92位の薛飛（シュエ・フェイ）の2選手。

先日アジア大会代表入りを果たした黄は要所での勝負強さを欠き、香港の陳邕樺に0-3（15-17/8-11/11-13）で敗れた。黄は第1ゲームで5回ゲームポイントを握るもものにできず、第3ゲームでも10-8とリードしたが逆転を許した。黄は3大会連続でシングルス予選突破を果たせなかったという。 薛飛



一方、負傷欠場した梁靖崑（リアン・ジンクン）の代役として出場した薛は、2試合勝ち抜いて最終ラウンドに進出したが、同116位の台湾の若手・高承睿にゲームカウント2-3（11-9/4-11/10-12/15-13/7-11）で敗れた。なお、中国のSNS・微博（ウェイボー）では「中国卓球男子、シングルス予選で全滅」がトレンド1位に浮上した。

予選出場の2選手は本戦に進めなかったが、中国からは同1位の王楚欽（ワン・チューチン）、同5位の林詩棟（リン・シードン）、同12位の温瑞博（ウェン・ルイボー）、同21位の陳垣宇（チェン・ユエンユー）、同24位の周啓豪（ジョウ・チーハオ）が本戦に出場する。（翻訳・編集/北田）