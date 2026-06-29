サッカー・J1のヴィッセル神戸は28日、FW満田誠選手（26）について、J1・ガンバ大阪からの期限付き移籍期間が満了したと発表した。満田選手は2026/27シーズン、J1の柏レイソルに期限付き移籍することが決まった。

今年3月に神戸の一員となった満田選手。Jリーグの特別大会「J1百年構想リーグ」で6試合、AFCチャンピオンズリーグエリートでは2試合に出場した。得点こそなかったものの、攻撃的なポジションやボランチで活躍。チームのJ1百年構想リーグ制覇、ACLEベスト4入りに貢献した。

満田誠選手（写真：ラジオ関西）

満田選手は神戸のクラブを通じてコメントを発表。「短い期間でしたが、様々な経験をさせていただき本当に感謝しています。シーズン途中にも関わらず選手・スタッフ、ファン・サポーターの皆さんがとても温かく迎え入れてくれて、良い環境でサッカーが出来ました。J1百年構想リーグ、ACLEでレベルの高い選手とサッカーを出来たことが自分にとっても凄く刺激になりました。次は対戦相手としてですがピッチで戦えることを楽しみにしています。トモニ戦えて良かったです！ ありがとうございました！」とメッセージを送っている。