M!LK塩崎太智、『C1000』新アンバサダーに就任 制服姿で“高校生”に扮した爽やかなWEBCM公開【インタビューあり】
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの塩崎太智（※崎=たつさき、25）が、ハウスウェルネスフーズ『C1000ビタミンレモン』の新アンバサダーに就任した。あわせてきょう29日、WEBCM「ごきげんのヒミツ」篇が各種デジタルプラットフォーム（YouTube、X、TikTok、Instagram）で公開された。
【動画】元気すぎる！塩崎太智、制服姿で“高校生”に扮した爽やかなWEBCMが公開
WEBCMでは、塩崎が制服姿で“高校生”に扮し、同商品とともに“ごきげん”が広がっていく青春のさまざまな瞬間を描いている。クラスメイトと教室ではしゃいだり、全力で笑い合ったりと、さまざまな“ごきげん”な表情や軽快なシーンも見どころのひとつとなっている。「ごきげんも〜っと つづくらしー！」という新たなコピーとともに、“青春は一瞬だから、『C1000』と共に毎日ごきげんに過ごしていこう”というメッセージを込めたCMとなっている。
撮影でのエピソードも公開。授業中に大げさに手を挙げるシーンや、友人を笑わせようとするおかしな顔のシーンでは、撮影現場も一気に明るい雰囲気に包まれ、塩崎の自然体でコミカルなリアクションは、見ているだけで思わず笑顔になるほど。監督からは「めちゃいい！」「最高、最高！」と感嘆の声が何度も飛び出し、スタッフ一同も笑顔になっていたとのこと。
また、新WEBCM公開を記念して、インタビューの一部を特別公開。フルバージョンの映像は7月9日に同ブランドの公式X、及びサイトにて公開予定となっている。
■塩崎太智インタビュー（一部）
――WEBCMが決まった気持ちは？
嬉しいです！嬉C1000！僕のお気に入りは「C1000ビタミンレモン コラーゲン＆ヒアルロン酸」です！よく飲んでました！
――何している時がごきげん？
お風呂上がりです。僕、お風呂で1日の疲れを全部流すんです。「今日はこんなことがあったな」とか思って。
それでお風呂から上がって、髪の毛を乾かしている時が一番ごきげんかもしれないです。
「もう今から寝れるC！」とか、「明日の朝も元気よくなれるC！」って思いながら過ごしています。
――もし、お風呂上りにC1000ビタミンレモンがあったらどうですか？
嬉C1000！それは嬉C1000です！お風呂上がりにC1000があったら、もうめちゃくちゃ嬉C1000です!!
――C1000ビタミンレモンを飲んでみての感想
おいしいです。
シュワっとした炭酸ですごくスッキリしますし、ビタミンCとレモンの味わいが口いっぱいに広がって、本当においC1000！って感じです（笑）。
飲んだ後はすごくスッキリするというか、爽やかな気持ちになれます。すごくおいしいです。
ほかにもインタビュー動画では、塩崎の「最近ごきげんになった瞬間」や「ごきげんの秘訣」「高校生時代の思い出」「当時のエピソード」についても語っている。WEBCMのテーマである“ごきげん”をより深く感じられる、塩崎らしい自然体のトークも見どころとなっている。
【動画】元気すぎる！塩崎太智、制服姿で“高校生”に扮した爽やかなWEBCMが公開
WEBCMでは、塩崎が制服姿で“高校生”に扮し、同商品とともに“ごきげん”が広がっていく青春のさまざまな瞬間を描いている。クラスメイトと教室ではしゃいだり、全力で笑い合ったりと、さまざまな“ごきげん”な表情や軽快なシーンも見どころのひとつとなっている。「ごきげんも〜っと つづくらしー！」という新たなコピーとともに、“青春は一瞬だから、『C1000』と共に毎日ごきげんに過ごしていこう”というメッセージを込めたCMとなっている。
また、新WEBCM公開を記念して、インタビューの一部を特別公開。フルバージョンの映像は7月9日に同ブランドの公式X、及びサイトにて公開予定となっている。
■塩崎太智インタビュー（一部）
――WEBCMが決まった気持ちは？
嬉しいです！嬉C1000！僕のお気に入りは「C1000ビタミンレモン コラーゲン＆ヒアルロン酸」です！よく飲んでました！
――何している時がごきげん？
お風呂上がりです。僕、お風呂で1日の疲れを全部流すんです。「今日はこんなことがあったな」とか思って。
それでお風呂から上がって、髪の毛を乾かしている時が一番ごきげんかもしれないです。
「もう今から寝れるC！」とか、「明日の朝も元気よくなれるC！」って思いながら過ごしています。
――もし、お風呂上りにC1000ビタミンレモンがあったらどうですか？
嬉C1000！それは嬉C1000です！お風呂上がりにC1000があったら、もうめちゃくちゃ嬉C1000です!!
――C1000ビタミンレモンを飲んでみての感想
おいしいです。
シュワっとした炭酸ですごくスッキリしますし、ビタミンCとレモンの味わいが口いっぱいに広がって、本当においC1000！って感じです（笑）。
飲んだ後はすごくスッキリするというか、爽やかな気持ちになれます。すごくおいしいです。
ほかにもインタビュー動画では、塩崎の「最近ごきげんになった瞬間」や「ごきげんの秘訣」「高校生時代の思い出」「当時のエピソード」についても語っている。WEBCMのテーマである“ごきげん”をより深く感じられる、塩崎らしい自然体のトークも見どころとなっている。