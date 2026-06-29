米津玄師「烏」ジャケットをモチーフにした「折り烏」公開 ブラジル戦に臨む日本代表へ勝利の願い込める
2026 NHKサッカーテーマとなっている米津玄師「烏」のジャケット絵柄をモチーフにした「折り烏」が公開となった。30日に行われるFIFAワールドカップ2026決勝トーナメント1回戦で、グループステージを無敗で突破したサッカー日本代表が、優勝5度を誇る強豪・ブラジルと対戦することを受けて公開されたものだ。
【画像】みんなで勝利を願おう！「折り烏」台紙・折り方シート
「折り烏」は、日本に古くから伝わる折り鶴のように、一枚の正方形の紙を折って烏の姿をかたどる折り紙。台紙には、米津が描き下ろした「烏」のジャケット絵柄の一部があしらわれている。台紙と折り方を記載したシートはプリンターで印刷できるほか、全国のセブン-イレブン店頭マルチコピー機でも印刷が可能となっている。
古来、折り鶴が願いを込めて折られてきたように、「折り烏」とともに日本代表の歴史的な一戦を見届けてほしいという願いが込められている。ブラジル戦は日本時間30日午前2時キックオフとなる。
【画像】みんなで勝利を願おう！「折り烏」台紙・折り方シート
「折り烏」は、日本に古くから伝わる折り鶴のように、一枚の正方形の紙を折って烏の姿をかたどる折り紙。台紙には、米津が描き下ろした「烏」のジャケット絵柄の一部があしらわれている。台紙と折り方を記載したシートはプリンターで印刷できるほか、全国のセブン-イレブン店頭マルチコピー機でも印刷が可能となっている。
古来、折り鶴が願いを込めて折られてきたように、「折り烏」とともに日本代表の歴史的な一戦を見届けてほしいという願いが込められている。ブラジル戦は日本時間30日午前2時キックオフとなる。