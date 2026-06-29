亀梨和也さん（40）が田中みな実さん（39）と結婚することを29日、亀梨さんの公式サイトで発表しました。田中さんは現在妊娠中だということです。2人のこれまでの経歴を振り返ります。

■音楽・俳優の両輪で多彩な活躍を見せる亀梨さん

公式サイトなどによると、亀梨さんは1986年2月23日生まれ、東京都出身。2001年に赤西仁さん、田口淳之介さん、田中聖さん、上田竜也さん、中丸雄一さんの6人でKAT-TUNを結成。グループ名は、それぞれの名字のアルファベットの頭文字から名付けられました。その後、2006年3月22日にシングル『Real Face』でCDデビューを果たしました。グループは2025年3月31日をもって解散となり、現在はソロとして活動しています。

俳優としても早くから頭角を現し、1999年放送のドラマ『3年B組金八先生（第5シリーズ）』、2005年1月期のドラマ『ごくせん 第2シリーズ』、同年10月期のドラマ『野ブタ。をプロデュース』に出演。

また、『野ブタ。をプロデュース』で共演した山下智久さんとは、期間限定ユニット“修二と彰”を結成。主題歌となったシングル『青春アミーゴ』は大ヒットを記録しました。2017年4月期のドラマ『ボク、運命の人です。』では、再び山下さんとタッグを組み、2005年以来12年ぶりとなるユニット“亀と山P”を結成。主題歌『背中越しのチャンス』を発売するなど、音楽・俳優の両輪で多彩な活躍を見せています。

さらに、キャスターとしての顔も。2010年から始まったスポーツ番組『Going! Sports & News』に出演し、プロアスリートたちの取材などを行っています。

■フリー転身後、マルチに活躍する田中さん

公式サイトなどによると、田中さんは1986年11月23日生まれ、埼玉県出身。アナウンサーとしてバラエティー番組などに出演し、一躍人気を集めました。

フリーに転身した後は、フリーアナウンサー・俳優としてドラマやバラエティー番組などに多数出演し、幅広く活躍していました。さらに、圧倒的な美容知識やこだわりが同世代を中心に絶大な支持を集め、ファッション誌の表紙を飾るなどカリスマ的な人気を誇っています。近年では俳優業に本格的に力を入れていて、数々の話題作で存在感を発揮しています。

亀梨さんと田中さんは、2023年に刊行された雑誌で初共演。さらに、2024年4月から放送されたドラマ『Destiny』で共演していました。