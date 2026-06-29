FIFAワールドカップ2026で日本時間30日にブラジル戦を控えるサッカー日本代表・森保一監督が前日会見を行い、サッカー王国へ挑む決意を示しました。

負けたら終わりの決勝トーナメントの戦い、日本は1回戦でいきなりFIFAランキング6位の強豪・ブラジルと激突。同18位の日本にとってW杯過去5度優勝を誇る王国との対戦は苦しい展開が想定されますが、2025年10月の親善試合では歴史的勝利を挙げており、森保監督は「過去の歴史の中でブラジルにA代表は1度も勝ったことがなかったので、歴史がひとつ動いたと思う」と勝利を振り返ります。

「しかしながら、その勝利によってこのW杯でブラジルと戦うときの厳しさがさらに増したと思っている。(そのときの)すべての選手がいるわけではないが、前回の親善試合で負けたことにチームとしての悔しさは残っていると思う」と続けた指揮官。「明日はブラジル代表がモチベーション高く今度は我々に勝つということで、戦いは厳しくなると思っている」と、親善試合とは目の色を変えて臨んでくると予想しました。

「ただこれまでは勝率0%だったところが、我々にも勝つチャンスがあることが分かったのが前回の親善試合。明日も厳しい戦いになると思うが、我々が勝利をつかみ取れるように全力で挑みたい」と意気込みを見せた森保監督。試合は日本時間30日、午前2時キックオフです。