猫ちゃんと一緒に暮らしていると、予想外の写真が撮れてしまうことがありますが、そんな猫ちゃんの面白ショットが表示回数94万回を超える反響を呼ぶこととなりました。

その衝撃の光景を見た人からは、「猫ちゃんですよね…？」「一発芸のようｗ」と、驚きの声と温かい笑いが寄せられています。

【写真：毛のない猫『スフィンクス』が体を丸めたら……猫とは思えない『まさかの光景』】

カーペットの上に落ちているのは…鶏肉？

Xアカウント『K!M』に投稿され、たくさんの人に笑顔を届けることとなったのは、スフィンクスのジュリアちゃんの光景。

ある日、ジュリアちゃんの飼い主さんは、カーペットの上にピンク色の物体があることに気づいたそう。すべすべの表面に丸いフォルム…その先からは、細長い棒状のものがピンと一本生えていたといいます。

その光景は、鶏肉にそっくり。もしや、誰かが冷蔵庫にしまい忘れてしまったのでしょうか？しかし、その物体の正体はすぐに判明することに。

それは…体を丸めたジュリアちゃんだったそう！思わず鶏肉と見間違えてしまうジュリアちゃんの姿を見た飼い主さんは、そっとカメラのシャッターを切ったといいます。

クスッと笑ってしまうその1枚は、飼い主さんの秘蔵コレクションに加わることとなったのでした。

鶏肉そっくりな『スフィンクス』のジュリアちゃん！

そんな鶏肉そっくりなジュリアちゃんは、『スフィンクス』という種類の猫ちゃん。一般的な猫ちゃんとは違い、体に生えている毛は桃のような産毛だけ。その手触りは、すべすべとして滑らかで、一度撫でてしまうと虜になってしまうほどのだとか。

毛が短いため体は皮膚そのものの色が見えていて、抱っこをすると他の種類の猫ちゃんよりも温かいぬくもりを感じられるのも特徴です。

そんな予想外の光景と、温かなぬくもりで飼い主さんを癒してくれるジュリアちゃん。ジュリアちゃんがおうちにいてくれたら、おうち時間が一段と幸せになりそうです。

まるで鶏肉のようなジュリアちゃんの光景には、「ホントに丸鶏に見えますｗ」「ぜひ照り焼きで♡」と温かな笑いが寄せられているほか、「絶対すべすべ！触りたい♡」といったコメントも投稿されています。

Xアカウント『K!M』では、ジュリアちゃんの他にも、ブルーカラーのスフィンクス『イオちゃん』の様子も投稿されていますよ。

写真・動画提供：Xアカウント「K!M」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。