雨の日に保護された子猫の名前を、3つの候補から子猫本人に選んでもらうことにしたところ…？一生懸命悩む姿と、まさかの選択が面白可愛いと、反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で93.9万再生を突破し、「悩んだ末に田中行くのおもろい」「強い意志を持って田中を選んだあああああ！」といった声があがりました。

【動画：3つの紙を並べて赤ちゃん猫に『自分の名前』を選んでもらった結果…ほっこりする光景】

名前を自分で選ぶことに

TikTokアカウント「@hachi_bunn」に投稿されたのは、子猫が自分の名前を選んでいる姿をおさめた動画です。

子猫はまだ目も開いていない頃、雨の日に道端に倒れているところを、保護主さんに保護してもらった猫ちゃん。保護後、保護主さんは名前をつけてあげることにしたそう。しかし、「田中」「ししゃも」「しゃもじ」の三つのうち、どうしてもどれにするか決められなかったため、名前を書いた紙を並べ、子猫本人に選んでもらうことにしたといいます。

二択で迷う子猫

真ん中に「ししゃも」を置いたところに、保護主さんの意志が感じられますが、そんなことは知るよしもない子猫は、まず「田中」の紙の方へ顔を向け、それから「ししゃも」へ向かおうとしていたといいます。

しかし、一歩だけ前に踏み出したところで、再び「田中」の方を見ていた子猫。そのまま「田中」に向かうようなそぶりを見せたかと思えば、「ししゃも」も捨てがたかったのか、もう一度向き直ってしばらく考え込んでいたといいます。

ししゃもと見せかけて…？

そしてとうとう心を決めた子猫は、「田中」と「ししゃも」の中間に向けてよちよちと歩き出し、「ししゃも」をギリギリで避けて「田中」と書かれた紙にタッチしたのだとか。なお、「しゃもじ」には終始目もくれず、完全に蚊帳の外だったよう。

無事田中ちゃんとなった子猫は、どこか名残惜しげに「ししゃも」の文字を眺めていたそう。小さな体で一生懸命名前を選ぶ姿が可愛らしくて、思わず頬が緩んでしまいます。

個性的な三択と子猫のまさかの選択に、動画の視聴者からは「可愛いから強引に全部入れて田中・シ・シャモジとかミドルネーム付きにしたい」「田中ししゃもでフルネームでもかわいいとか思ってしまいました(？)」「田中とししゃもで悩みまくってしゃもじは初めから論外なのおもろい」「田中は絶対にやめて欲しかったwww」「ネーミングセンスが絶望的だけど一周回って可愛い」といったコメントがよせられました。

TikTokアカウント「@hachi_bunn」では、田中ちゃんの目も開いていなかったよちよち時代から、元気一杯にいたずらをするほどに成長するまでの、可愛らしい子猫時代の動画が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「@hachi_bunn」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。