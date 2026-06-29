猫が『トイレを我慢している』ときのサイン4つ

トイレを我慢している猫は、排泄したい気持ちと不安や違和感の間で葛藤しています。そのため、普段とは違う行動が見られることがあります。

1.トイレに入ってもすぐに出る

猫がトイレを我慢しているときの行動として多く見られるのが、トイレに入ってもすぐに出てきてしまうパターン。トイレに入ったにもかかわらず、排泄せずにすぐに出てきてしまう場合は注意が必要。トイレを使いたい気持ちはあるものの、何らかの理由で排泄できない可能性があります。

例えば、トイレが汚れている、猫砂の種類が気に入らない、トイレの周囲が落ち着かないといった環境面の問題が考えられます。また、何かしらの病気が原因で排尿・排便の際に痛みを感じている場合や実際に出ない場合も、トイレに入っては出る行動を繰り返すことがあります。

何度も同じ行動を繰り返している場合は、「行きたいけれど行けない」状態になっている可能性が高めなので注意深く観察してあげましょう。

2.トイレの近くをウロウロ

トイレの周辺を何度も行き来したり、近くで立ち止まったりする行動もサインのひとつ。排泄したい気持ちはあるものの、なかなかトイレを使う決心がつかない状態と考えられます。

猫は本来、排泄場所を慎重に選ぶ動物。トイレの環境に不満がある場合や、以前トイレで嫌な経験をした場合は、近づいても利用しないことがあります。トイレの前で考え込むような様子が続く場合は、トイレ環境を見直してあげましょう。

3.トイレを使う回数が減る

普段よりトイレへ行く回数が明らかに減っている場合も注意が必要です。食事量や飲水量に変化がないにもかかわらず排泄回数が減っている場合は、我慢している可能性があります。特に猫は我慢強いため、多少の違和感は表に出さないことがほとんど。しかし排尿や排便を我慢する時間が長くなるほど体への負担は大きくなります。トイレの回数や排泄物の量や状態も、日常的に確認する習慣をおすすめです。

4.トイレの近くで鳴く

トイレの近くで鳴く行動も見逃せないサイン。普段あまり鳴かない猫がトイレ周辺で鳴く場合は、何らかの不快感や困りごとを訴えている可能性があります。また、排尿や排便の際に痛みがある場合も、鳴きながらトイレへ向かうことがあります。このケースだと病気を抱えている恐れがあるので早めに動物病院に相談してみましょう。

他にも高齢猫の場合、関節の痛みなどが原因でトイレの出入りが負担になっているケースもあります。鳴き声の変化とあわせて、歩き方や姿勢も確認してみてください。

見逃せない理由と起こりうるトラブル

猫がトイレを我慢している状態をそのまま放置するのはかなり危険。例えば排尿を我慢している場合は、膀胱炎や尿路結石、尿道閉塞などの病気が隠れている可能性があります。排便を我慢している場合は便秘につながることがあります。便秘が長引くと食欲低下や嘔吐などを引き起こす懸念があります。

「そのうち使うだろう」と様子見するのではなく、獣医師など専門家と一緒に原因を探ることが大切。トイレの数や設置場所、砂の種類などを見直すだけでトイレ問題は改善することもあります。

まとめ

猫がトイレを我慢しているときは、様々なサインが見られることがあります。こうした行動の背景には、トイレ環境への不満だけでなく、病気などが隠れている場合もあります。排泄状況は健康状態を知る重要な手がかり。普段との違いに早く気づき、適切に対応してあげることが愛猫の健康を守ることにつながります。今回の記事を参考に、愛猫のトイレ状況・環境を見直してみてください。

(獣医師監修：加藤桂子)