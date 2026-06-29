「金儲け主義が前面に...」スポンサーとメディアを悩ませる「代表人気の低下とFIFAの拝金ぶり」

中途半端なマーケティング

熱戦が繰り広げられた北中米W杯グループリーグで、１勝２分けで決勝トーナメント進出を決めた日本代表。日本テレビ系列で放映された６月21日のチュニジア戦は、最高視聴率37％という驚異的な数字を叩き出した。

日本中が熱気に包まれる一方で、サッカーを専門とするメディアは代表人気の陰りに悩まされてきた側面もある。サッカー雑誌の編集者がこう説明する。

「“歴代最強”という触れ込みの通り、今回の代表メンバーの多くは欧州のトップリーグでプレーしている。だからこそ、グループステージで上位進出を果たしても、もはやサプライズにならない。本田圭佑（40）や香川真司（37）らが中心となった’14年のブラジルW杯をピークに、代表人気はゆっくりとしたペースで落ち続けていると感じます。国民的スターの不在と、若い層のサッカー離れがその理由です。今回のW杯予選の主な放映を『DAZN』が担っていた影響も大きい。なんだかんだ言っても、地上波はライト層の取り込みに有効ですから」

W杯に関する記事の閲覧数も落ちている。スポーツ紙記者が言う。

「想定よりもかなり低い数字で推移しています。現地取材の記事も思うようにアクセスが伸びていない。最も安定して数字が取れているのは本田の解説に関する記事ですから。大谷翔平（31）というスターがいるWBCとの違いを感じています。決勝トーナメントに入って、数字が伸びてくるといいのですが……」

サッカー人気の下降は、スポンサーや宣伝に関わる企業にも影響を及ぼしている。大手広告代理店の社員が明かす。

「サッカーを見る人の層が以前より高齢化しています。30代〜50代の男性が中心となっているのです。YouTubeのショート動画やTikTokなどに慣れ親しんだ若い世代は、90分間の試合映像を見続けることが難しい。Ｗ杯のスポンサー企業も最初から若い層を重視して狙っていないように感じます。若者に人気があるアイドルグループのメンバーを起用したPRもありましたが、成果につながっているとは思えません。

『DAZN』の番組構成からもそれは見て取れます。わかりやすいのが解説陣です。元JリーガーやJFAの認定コーチなど、コアなサッカーファンを意識したキャスティングとなっている。一方、ハイライト番組ではお笑い芸人やアイドルグループのメンバーを起用している。どっちつかずの中途半端なマーケティングになってしまっているとも感じます」

FIFAの拝金主義

W杯やCL（チャンピオンズリーグ）など、国際的なサッカー大会の放映権料は年々高騰している。前回のカタール大会では200億円強、今回は300億〜350億円という金額がFIFAから提示されたようだ。それをNHKやフジテレビ、日本テレビなどのテレビ局やDAZNなどで分け合っている形だ。これまでサッカー中継に注力してきたテレビ朝日が手を引いているのも興味深い。テレ朝社員が言う。

「試合の放映単体で採算を取ることは不可能であり、『割に合わない』と判断したのでしょう。前回大会ではABEMAが全試合を無料放映。結果的に週間視聴者数が3000万人を超え、会員数も大きく伸びて初の黒字化に大きく貢献した。投資としては正解だったと思いますが、今のテレビはそのリスクをとれない。今回は『DAZN』が全試合配信の権利を得ていますが、いかに既存の有料会員を留めておけるかが肝となるでしょう」

今大会の参加国は48ヵ国と過去最多。試合数も増加している。決勝トーナメントにはベスト32が進出し、大会期間は約１ヵ月半に及ぶ。欧米を中心とした海外メディアはFIFAの拝金主義やトランプ政権との蜜月、出場国数の増加に伴う競技レベルの低下などを批判する記事を大会前から盛んに配信している。前出のサッカー雑誌編集者が嘆く。

「“FIFAウイルス”と揶揄されるほど試合数が増え、放映権料やチケット代の高騰など金儲け主義が前面に出ているのがサッカー界の現状。ただ、その構造を批判する記事を日本ではほとんど見かけない。そこが日本とサッカー先進国との差だと、今回のW杯を見て感じましたね」

４年に１度の世界的祭典が、本来の魅力を失いつつある。