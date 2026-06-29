1DK完全個室で暮らしを支援！ パーソナルサポート「すまいるハウス三番館」

記事ポイント 札幌市白石区に2026年7月1日「すまいるハウス三番館」が開設1DK完全個室に家具家電・無料Wi-Fi・独立キッチンを標準装備毎日3食の食事提供、服薬管理や通院同行など健康管理もサポート 札幌市白石区に2026年7月1日「すまいるハウス三番館」が開設1DK完全個室に家具家電・無料Wi-Fi・独立キッチンを標準装備毎日3食の食事提供、服薬管理や通院同行など健康管理もサポート

パーソナルサポートが、障害者向けグループホーム「すまいるハウス三番館」を札幌市白石区にオープンします。

1DKの完全個室、家具家電付きの住まい、毎日3食の食事提供、健康管理サポートを備えたマンション型障がいグループホームです。

パーソナルサポート「すまいるハウス三番館」

施設名：すまいるハウス三番館所在地：北海道札幌市白石区栄通4丁目2-5開設日：2026年7月1日(水)部屋タイプ：全室1DKタイプ 完全個室入居対象：障害福祉サービス受給者証をお持ちの方(精神・知的・発達障害等)家賃：36,000円／月(家賃補助最大10,000円適用で実質26,000円)食費：朝・昼食400円、夕食500円アクセス：地下鉄東西線「白石」駅 徒歩7分営業時間：終日定休日：なし空き部屋数：5部屋

「すまいるハウス三番館」は、好評につき満室が続く「すまいるハウス」シリーズの最新施設として開設される、1DKの完全個室で自分らしい暮らしを実現するマンション型障がいグループホームです。

白い外壁とグレーの寄棟屋根を持つ2階建て集合住宅の模型は、住まいとしての施設全体のイメージを伝えています。

家具家電付きの1DK完全個室

設備：バス・トイレ別、独立キッチン、室内洗濯機置場、エアコン、フローリング、バルコニー、モニター付きインターホン、無料Wi-Fi家具家電：ベッド、冷蔵庫、洗濯機、テレビ、IHクッキングヒーター等

1DKタイプの個室には洋室、リビング、キッチン、玄関、バルコニーがあり、バス・トイレ別の生活動線が整っています。

独立したキッチンと居室を備えた完全個室は、他の入居者に気を遣わず「自分のペース」で過ごせる空間です。

家具・家電が標準装備されているため、入居初日から整った生活をスタートできます。

ご自身の家具の持ち込みにも対応し、住み慣れた家具と一緒に暮らせます。

毎日3食の食事提供と選べる献立

食事：朝・昼・夕の3食提供：飲食店と提携したプロの料理人のお弁当対応：アレルギーや食事制限に個別対応

食事は飲食店と提携し、プロの料理人が作ったお弁当を朝・昼・夕の3食で提供します。

日替わりのメニューは本格的なおいしさと栄養バランスにこだわり、毎日の食事を自分で用意する不安や栄養の偏りに寄り添います。

献立表からお好きなメニューを選べるため、小さな“選ぶ習慣”が自立への一歩につながります。

自炊に挑戦したい方にはスタッフが基本から丁寧にレクチャーし、「自分で料理してみたい」という気持ちを応援します。

地下鉄東西線「白石」駅から徒歩7分

最寄り駅：地下鉄東西線「白石」駅駅からの距離：徒歩7分都心へのアクセス：約10分

地下鉄東西線「白石」駅から徒歩7分の立地にあり、都心へのアクセスは約10分です。

住環境は日当たり良好で騒音の少ない落ち着いた場所に広がっています。

コンビニ・スーパーが徒歩圏内にあり、日々の買い物も無理なく続けられます。

駅周辺には区役所・飲食店・各種メディカルクリニックもあり、通院や手続きの場面でも利用しやすい環境です。

心と体を守る健康管理サポート

サポート内容：服薬管理、通院同行、日々の体調チェック

服薬管理・通院同行・日々の体調チェックなど、生活面での安心を支える健康管理サポートがあります。

体の調子が優れない日や精神的に不安を感じる日にも、スタッフが親身になって寄り添います。

明るい室内での相談や面談の場面は、入居前後の不安を話せる支援体制を表しています。

「困ったときに、頼れる人がそばにいる」安心感が、自立した生活への大きな一歩につながります。

オープニングスタッフも募集

新規オープンにあたって、パーソナルサポートではスタッフを募集しています。

シフト制で未経験でも活躍できるオープニングスタッフとして、福祉や療育に興味がある方、柔軟な思考をお持ちの方、周りと協力して働ける方、新しいことに挑戦することが好きな方を歓迎しています。

30代40代の女性や主婦の方が活躍中です。

1DK完全個室と家具家電付きの住まいが、自分のペースで過ごせる毎日を支えます。

3食の食事提供や健康管理サポートが、暮らしの不安に寄り添う住環境を整えます。

「すまいるハウス三番館」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「すまいるハウス三番館」はいつ開設されますか？

A. 「すまいるハウス三番館」は、2026年7月1日(水)に札幌市白石区でオープンします。

Q. 居室にはどのような設備がありますか？

A. 全室1DKタイプの完全個室で、バス・トイレ別、独立キッチン、室内洗濯機置場、エアコン、バルコニー、無料Wi-Fiなどがあります。

Q. 食事はどのように提供されますか？

A. 食事は飲食店と提携し、プロの料理人が作ったお弁当を朝・昼・夕の3食で提供します。

Q. 最寄り駅からのアクセスはどうなっていますか？

A. 地下鉄東西線「白石」駅から徒歩7分で、都心へのアクセスは約10分です。

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