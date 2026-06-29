世界のレア昆虫とふれあえる！ BACON「カブトムシ・クワガタのふれあい世界展 2026」

記事ポイント 東京・浅草橋で8月1日から昆虫ふれあい世界展を開催ヘラクレスオオカブトやサタンオオカブトなどレア種とふれあえるAR昆虫採集ゲーム「バグハン！」体験と貸切プランも用意 東京・浅草橋で8月1日から昆虫ふれあい世界展を開催ヘラクレスオオカブトやサタンオオカブトなどレア種とふれあえるAR昆虫採集ゲーム「バグハン！」体験と貸切プランも用意

BACONが、東京・浅草橋のギャラリーで「カブトムシ・クワガタのふれあい世界展 2026」を開催します。

本物の木を使用した特設空間で、世界の人気カブトムシやクワガタとのふれあい体験を楽しめます。

AR昆虫採集ゲーム「バグハン！」とのコラボブースも登場し、夏休み限定の昆虫体験が広がります。

BACON「カブトムシ・クワガタのふれあい世界展 2026」

企画展名：「カブトムシ・クワガタのふれあい世界展 2026」開催日時：2026年8月1日(土)〜8月16日(日)営業時間：10:00〜17:00(※貸切プランのみ18:00まで)休館日：なし会場：TODAYS GALLERY STUDIO.入場料：大人(高校生以上) 1,100円／子供(3歳〜中学生) 800円主催：BACON

カブトムシやクワガタが並ぶ横長ポスターは、木にとまる昆虫やふれあい場面を通して、イベントで出会える昆虫の種類感を伝えています。

「カブトムシ・クワガタのふれあい世界展 2026」は、東京・浅草橋のギャラリー「TODAYS GALLERY STUDIO.」で開催される夏休み限定イベントです。

会場には本物の木を使用した特設空間が設置され、世界の人気カブトムシやクワガタと近い距離でふれあえます。

世界のレア昆虫が集まるふれあい体験

初日からふれあえるレア種：カブトムシ、ノコギリクワガタ、ニジイロクワガタ、ヘラクレスオオカブト、コーカサスオオカブト、パリーフタマタクワガタ、ラコダールツヤクワガタ、オオクワガタ、オウゴンオニクワガタ、タランドゥスオオツヤクワガタ8月8日(土)からふれあえるレア種：カブトムシ、ノコギリクワガタ、ニジイロクワガタ、ヘラクレスオオカブト、コーカサスオオカブト、パリーフタマタクワガタ、ラコダールツヤクワガタ、オオクワガタ、オウゴンオニクワガタ、タランドゥスオオツヤクワガタ、ギラファノコギリクワガタ、サタンオオカブト

白い背景に並ぶカブトムシとクワガタは、黒い体のクワガタ、金色の上翅を持つクワガタ、長い角を持つカブトムシなど、複数種の昆虫が登場することを表しています。

展示・ふれあい対象の昆虫は生体状況等により予告なく変更となる場合があり、混雑時の「ふれあい体験コーナー」は時間制です。

カブトムシやノコギリクワガタをはじめ、ニジイロクワガタ、コーカサスオオカブト、ヘラクレスオオカブトなどの昆虫が、夏限定の特設スペースに集まります。

今年は「オウゴンオニクワガタ」「タランドゥスオオツヤクワガタ」が仲間入りし、パリーフタマタクワガタやラコダールツヤクワガタとあわせて、世界のレア昆虫とのふれあいを楽しめます。

迫力あるカブトムシとクワガタの展示

木の切り株にとまる大型カブトムシは、黒く光沢のある長い上角と下角が目を引き、ふれあい展示らしい存在感があります。

白い背景で正面寄りに写る大型カブトムシは、黒い光沢のある体と左右に開くような角の迫力を伝えています。

長い黒い角と黄褐色の上翅を持つ大型カブトムシは、外国産カブトムシの形の違いを大きく見せています。

黄みを帯びた金属光沢のあるオウゴンオニクワガタは、黒い昆虫だけでなく金色系の体色を持つ個体も楽しめることを示しています。

金緑色に輝く背中と長い大あごを持つクワガタは、金属的な体色と大あごの形がはっきり見える個体です。

黄褐色の上翅と大きな黒い大あごを持つクワガタは、展示されるクワガタの造形の違いを近くで楽しめます。

本物の木を使ったふれあいスペース

白い壁沿いに本物の木を立てたふれあいスペースでは、昆虫説明パネルや注意ポスターとともに、会場内で昆虫と向き合う空間が作られています。

木を並べたふれあいブースには、DANGERポスターや昆虫解説カードが設置され、会場内で昆虫とふれあう導線が整えられています。

木の幹にしがみつく大型カブトムシは、長く伸びた頭角と光沢のある黒褐色の体を近い距離で見られます。

樹皮の上で大あごを開くようにとまる黒いクワガタは、湾曲した大あごや艶のある体を観察できます。

注意看板のある展示空間では、長い角のカブトムシが木の幹にとまり、管理されたふれあい展示の中で昆虫と出会えます。

レア種登場スケジュールとプライベート貸切プラン

プラン：プライベート貸切プラン利用条件：1日1組限定時間：17:10〜18:00(50分)料金：20,000円(縁日チケット付き)人数：最大10名(大人・子ども含む)まで利用可能

ふれあいゾーンのレア種登場スケジュールには、カブトムシ、ノコギリクワガタ、ヘラクレスオオカブト、ニジイロクワガタ、コーカサスオオカブトなどが並びます。

「プライベート貸切プラン」は、館内をまるごと貸し切って楽しめる特別プランです。

カブトムシやクワガタとのふれあいを、家族や友人だけの空間でゆったりと堪能できます。

AR昆虫採集ゲーム「バグハン！」コラボブース

コラボブース名：「バグハン！」限定特典：アプリ内で使用できる限定昆虫対象：アプリをダウンロードした来場者

植物に囲まれた木のそばで子どもたちがタブレットを使うコラボブースでは、AR昆虫採集ゲーム「バグハン！」の世界観を体験できます。

展示と塗り絵コーナーを通して、アプリ内の昆虫採集と会場体験をつなげます。

「バグハン！」コラボブースでは、その場で制作したオリジナル作品をアプリ内に取り込める塗り絵コーナーも実施されます。

自分だけの昆虫をデジタル空間で楽しめる体験が、親子で生きものや自然への興味を深めるきっかけになります。

「バグハン！」は、ソニー・ミュージックエンタテインメントが開発を進めるスマートフォン向けのAR(拡張現実)昆虫採集ゲームです。

TODAYS GALLERY STUDIO.のイベント空間

縦長ポスターには、カブトムシやクワガタの写真とイベント名が配置され、木の上の昆虫へ触れられる体験が伝わります。

同ギャラリーは、東京・浅草橋で「ミニチュア写真の世界展」、「変わる廃墟 VS 行ける工場夜景展」、「うさぎしんぼる展」などの主催企画を手掛けています。

代表的企画の「ねこ休み展」は地方開催含めて、累計来場者数200万人を突破しています。

本物の木を使った特設空間で、カブトムシやクワガタの角、体色、大あごの違いを近くで楽しめます。

「バグハン！」コラボブースや貸切プランも加わり、昆虫とのふれあいが夏休みの体験になります。

カブトムシ・クワガタのふれあい世界展の紹介でした。

よくある質問

Q. 「カブトムシ・クワガタのふれあい世界展 2026」はいつ開催されますか？

A. 2026年8月1日(土)〜8月16日(日)に、TODAYS GALLERY STUDIO.で開催されます。

Q. 初日からふれあえる昆虫は何ですか？

A. カブトムシ、ノコギリクワガタ、ニジイロクワガタ、ヘラクレスオオカブト、コーカサスオオカブト、パリーフタマタクワガタ、ラコダールツヤクワガタ、オオクワガタ、オウゴンオニクワガタ、タランドゥスオオツヤクワガタです。

Q. 「プライベート貸切プラン」はどんなプランですか？

A. 1日1組限定で館内を貸し切って楽しめるプランで、17:10〜18:00の50分間、最大10名まで利用できます。

Q. 「バグハン！」コラボブースでは何を楽しめますか？

A. 「バグハン！」の世界観を楽しめる展示に加え、オリジナル作品をアプリ内に取り込める塗り絵コーナーを楽しめます。

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