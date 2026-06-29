開かれた芝生の前庭へ！ 東京国立博物館「TOHAKU OPEN PARK PROJECT」

記事ポイント 本館前庭の池を芝生エリアへ改修し、2027年3月完成を目指す東京国立博物館2038ビジョンの第一歩として前庭を開放東博ドネーションサイトで改修費用への寄附受付を開始 本館前庭の池を芝生エリアへ改修し、2027年3月完成を目指す東京国立博物館2038ビジョンの第一歩として前庭を開放東博ドネーションサイトで改修費用への寄附受付を開始

東京国立博物館の「TOHAKU OPEN PARK PROJECT」は、本館前庭を開かれた芝生エリアへ改修する取り組みです。

本館の前庭にある大きな池を、誰もが快適に利用できる開かれた芝生エリアに生まれ変わらせるプロジェクトです。

東博ドネーションサイトでは、前庭の改修費用に充てる寄附も受け付けています。

東京国立博物館「TOHAKU OPEN PARK PROJECT」

発表日：2025年11月10日(月)発表場所：TOHAKU GALA 2025完成予定：2027年3月寄附受付：東博ドネーションサイト寄附金の使途：前庭の改修費用

東京国立博物館は、日本で最も長い歴史を持つ博物館として「東京国立博物館2038ビジョン」を策定し、その実現に向けた施設面の最初のプロジェクトとして「TOHAKU OPEN PARK PROJECT」を進めます。

上野公園から望んだときに博物館の「顔」となる前庭は、現存のなだらかな高低差を活かした芝生エリアへ変わります。

新しい前庭が目指すのは、子どもや学生、ファミリー層やシニア層、障害のある方や外国の方まで、全ての人が快適・安全に自分らしく過ごせる憩いの場です。

池から芝生エリアへ生まれ変わる本館前庭

本館前の大きな池は、オープンで心地よい憩いの芝生エリアへ生まれ変わります。

白い外壁と瓦屋根の本館を望む前庭には、中央の芝生エリアと園路が広がる計画です。

前庭は、開かれた博物館を実現する場所として、来館者が思い思いに過ごせる場になります。

「博物館でお花見を」にもつながる前庭活用

新しくなった前庭は、コンサートなど様々なイベントの会場にもなります。

本館を背景にした芝生広場では、「博物館でお花見を」のように前庭で過ごす時間が広がります。

屋外ステージを囲む芝生広場は、博物館の前庭でイベントを楽しむ場面につながります。

夜間イベントやビアガーデンにも広がる前庭

前庭では、ビアガーデンなどのイベント開催も計画中です。

ライトアップされた本館と芝生広場は、夜間イベントの会場としても使える空間です。

開かれた前庭は、昼間の憩いの場だけでなく、夜の東京国立博物館の魅力を発信する場所になります。

東京国立博物館2038ビジョンの第一歩

「TOHAKU OPEN PARK PROJECT」は、「東京国立博物館2038ビジョン」のうち「みんなが来たくなる博物館」実現の第一歩です。

「東京国立博物館2038ビジョン」には、「創造力を刺激する博物館」「共に創る博物館」「みんなが来たくなる博物館」「日本と世界をつなげる博物館」の4つの柱があります。

現在の「本館」が開館100周年を迎える2038年に向けて、東京国立博物館は「最先端ミュージアム」への成長を掲げています。

本館前の前庭が芝生エリアへ変わることで、東京国立博物館で過ごす時間がより開かれたものになります。

憩いの場やイベントの場として使える前庭は、博物館を訪れる楽しみを広げます。

東京国立博物館の前庭リニューアルの紹介でした。

よくある質問

Q. 「TOHAKU OPEN PARK PROJECT」はどんなプロジェクトですか？

A. 東京国立博物館の本館前庭にある大きな池を、オープンで心地よい憩いの芝生エリアに生まれ変わらせるプロジェクトです。

Q. 前庭の完成はいつを目指していますか？

A. 東京国立博物館の新たな顔となる開かれた前庭は、2027年3月の完成を目指して改修工事が進められます。

Q. 寄附金は何に使われますか？

A. 東博ドネーションサイトで受け付ける「TOHAKU OPEN PARK PROJECT」への寄附金は、前庭の改修費用に充てられます。

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