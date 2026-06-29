3対3でワールドカップの熱気を体験！ ハイセンスジャパン「ミニハイセンスカップ2026」

記事ポイント ハイセンスジャパンが渋谷・宮下パークでサッカー大会を開催ミニハイセンスカップ2026はU-12・U-9が3対3で熱戦RGBテレビはFIFAワールドカップの公式VARモニターに採用 ハイセンスジャパンが渋谷・宮下パークでサッカー大会を開催ミニハイセンスカップ2026はU-12・U-9が3対3で熱戦RGBテレビはFIFAワールドカップの公式VARモニターに採用

ハイセンスジャパンによる子ども向けサッカー大会「ミニハイセンスカップ2026」が、渋谷・宮下パークで開催されました。

川崎市のサッカー少年チームを招き、U-12およびU-9の子どもたちが3対3の特別ルールでプレーするミニサッカー大会です。

ハイセンスジャパン「ミニハイセンスカップ2026」

名称：ミニハイセンスカップ2026日程：2026年6月21日(日)時間：10:00〜12:00場所：渋谷・宮下パーク対象：川崎市のサッカー少年チーム U-12・U-9内容：3対3の特別ルールによるミニサッカー大会

ハイセンスは、FIFAワールドカップ(TM)2026の公式スポンサーとして、子どもたちがワールドカップの雰囲気を感じられるサッカー大会を開いています。

本大会は、日本代表対チュニジア戦が行われた同日に、ハイセンスジャパンの本社所在地である川崎市のサッカー少年チームを招いて実施されたイベントです。

3対3の特別ルールで優勝を目指すミニサッカー大会

大会では、参加した子どもたちがワールドカップの雰囲気を感じられる会場の中で、優勝を目指して熱戦を繰り広げました。

会場では、子どもたちの真剣なプレーに対し、チームメイトや保護者から大きな声援が送られました。

スポーツならではの一体感と熱気が、渋谷・宮下パークのサッカーコートを包んでいます。

ハイセンスジャパンと東住吉SCのコメント

ハイセンスジャパンのマーケティング部長である家倉 宏太郎は、「今回の『ミニハイセンスカップ2026』は、FIFAワールドカップ(TM)という世界最高峰の舞台を、子どもたちに少しでも身近に感じてもらいたいという想いから開催しました。子どもたちが真剣にボールを追いかけ、仲間と喜びを分かち合う姿を通じて、スポーツが持つ力を改めて実感しています。」と述べています。

家倉 宏太郎は、「ハイセンスは、FIFAワールドカップ(TM)公式スポンサーとして、世界中の皆さまに感動を届けるとともに、未来を担う子どもたちの成長を応援する取り組みにも力を入れてまいります。今後もサッカーをはじめとしたスポーツや地域活動を通じて、子どもたちに夢や挑戦の機会を提供し、将来に向けた可能性を広げる活動を継続的に増やしていきたいと考えています。」と続けています。

参加した東住吉SCの徳永監督は、「FIFAワールドカップ(TM)の公式スポンサーであるハイセンス様にこのような素晴らしい環境をご提供いただき、子どもたちが世界最高峰の舞台、ワールドカップの雰囲気を肌で感じられる貴重な機会となりました。心より感謝申し上げます。この経験を通じていつか自分たちのクラブからワールドカップのピッチに立つ選手が出てきて欲しいと感じました。夢の舞台へ挑戦を続ける子どもたちの未来のためにこれからも全力で取り組んでいきます。」とコメントしています。

FIFAワールドカップを支えるRGBテレビとVARモニター

ハイセンスのRGBテレビは、FIFAワールドカップ(TM)において公式VARモニターとして採用されています。

公式VARモニターは、全試合の円滑な進行をサポートしています。

ハイセンスは、世界最高峰のサッカー大会を支えるテクノロジーブランドとして、スポーツ観戦における映像体験のさらなる向上に貢献しています。

スタジアム内に設置されたHisenseロゴ入りVARモニター

スタジアム内のVARモニターには、HisenseロゴとFIFA WORLD CUP 2026のエンブレムが表示されています。

RGBテレビとVARモニターは、FIFAワールドカップ(TM)の試合を支える設備として、判定の舞台裏につながっています。

ハイセンスジャパンは、FIFAワールドカップ(TM)公式スポンサーとしての取り組みを通じて、スポーツの持つ感動や熱量を多くの方々へ届けています。

3対3のミニサッカー大会は、子どもたちが仲間とボールを追いかけ、ワールドカップの雰囲気を感じながら挑戦できる時間になっています。

RGBテレビとVARモニターの採用は、会場でのプレーと家庭での大画面テレビによるスポーツ観戦をつなげています。

ミニハイセンスカップ2026の紹介でした。

よくある質問

Q. ミニハイセンスカップ2026はいつ開催されましたか？

A. ミニハイセンスカップ2026は、2026年6月21日(日)の10:00〜12:00に、渋谷・宮下パークで開催されました。

Q. ミニハイセンスカップ2026には誰が参加しましたか？

A. ミニハイセンスカップ2026には、川崎市のサッカー少年チームからU-12およびU-9の子どもたちが参加しました。

Q. ハイセンスのRGBテレビはFIFAワールドカップ(TM)で何に採用されていますか？

A. ハイセンスのRGBテレビは、FIFAワールドカップ(TM)において公式VARモニターとして採用され、全試合の円滑な進行をサポートしています。

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