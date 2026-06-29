【リオデジャネイロ（ブラジル）２７日＝沢田啓明】元ブラジル代表でＪリーグでもプレーしたジーコ氏、ワシントン氏（５１）がスポーツ報知の取材に応じ、日本―ブラジル戦の展望を語った。鹿島でプレーし日本代表監督も務めた“神様”は「アンチェロッティ監督が就任してからまだ１年余り。チームとしての完成度がまだ低いのも事実」と、連係面の不安を指摘した。

アンチェロッティ監督は昨年５月に就任。守備の国と呼ばれるイタリア出身で、課題だった守備面での組織力、連係面の改善に取り組んだ。「今後も試合を重ねるごとに成長が期待できる」とジーコ氏。一方で、日本は森保監督のもと継続したチームづくりに取り組んできた。

各ポジションでの個の能力はブラジルが上回るが、連係面が未完成だからこそ、個に頼りすぎてしまう可能性も危惧する。０６年に浦和で得点王に輝いたワシントン氏は「フランス、アルゼンチン、日本などと比べると連動性、運動量、組織力、チームのまとまりなどの点でまだまだ物足りない。攻守の切り替えが遅れることもあり、鋭いカウンターを浴びるともろさを見せる」と弱点を語った。