24時まで三重の地酒を楽しめる！ 伊勢パールピアホテル「紺碧-KONPEKI-」

記事ポイント 伊勢パールピアホテルに館内バー「紺碧-KONPEKI-」が誕生三重の地酒やウイスキー、ワインをグラス770円から用意蒸し料理や特製スープカレーなど締めグルメも楽しめる 伊勢パールピアホテルに館内バー「紺碧-KONPEKI-」が誕生三重の地酒やウイスキー、ワインをグラス770円から用意蒸し料理や特製スープカレーなど締めグルメも楽しめる

伊勢パールピアホテルが、三重の地酒やこだわりの軽食をカジュアルに楽しめる館内バーコーナー「紺碧-KONPEKI-」を2026年5月にオープンしました。

伊勢神宮への参拝や観光の後、ホテルの大浴場やサウナでリフレッシュした後に、移動の手間なく“伊勢の夜時間”を満喫できるホテルバーです。

宿泊者はもちろん、地域の方も利用できる、24時まで営業する夜の憩いの場です。

伊勢パールピアホテル「紺碧-KONPEKI-」

店舗名：カジュアルバー「紺碧-KONPEKI-」オープン日：2026年5月営業時間：19：00〜24：00定休日：不定休アルコール：グラス 770円〜フード価格：550円〜締めグルメ：1,100円〜施設：伊勢パールピアホテル所在地：三重県伊勢市宮後2丁目26-22アクセス：近鉄伊勢市駅 徒歩2分駐車場：立体駐車場 120台無料、屋外駐車場 大型バス2台／中型バス1台

伊勢パールピアホテルは伊勢神宮外宮のお膝元にあり、四季折々の伊勢の土地のおいしい恵みや伊勢の自然の素晴らしさを伝えるホテルです。

「紺碧-KONPEKI-」は館内にあるため、参拝や観光、ホテルの大浴場やサウナの後に、ホテルへ戻ってから三重の地酒や軽食を楽しめます。

伊勢市駅周辺では夜遅くまで営業している飲食店が限られており、外で夕食を済ませた後の二次会や、ホテルに戻った後のもう一杯に使える場所として営業しています。

木のぬくもりを感じる一枚板カウンター

店内には、木目の一枚板カウンターと黒い背もたれ付きのハイチェアが並びます。

洗練されつつも温かみのあるモダンな空間で、一人で静かに地酒を味わう時間に合います。

周辺で飲んだ後の二次会利用や、グループで語らう場としても利用できます。

三重の地酒からウイスキーまでそろうラインナップ

三重の地酒：宮の雪、KINO帰農などウイスキー：イチローズモルト、碧などその他：各種ワイン

三重を代表する地酒「宮の雪」や、独自の取り組みで注目を集める「KINO帰農」がそろいます。

入手困難なジャパニーズウイスキー「イチローズモルト」や「厚岸」、スモーキーな味わいの「三郎丸」も楽しめます。

三重の地酒、ウイスキー、ワインから、その日の食事や締めの一品に合わせて選べます。

蒸し料理やイタリアンおつまみを用意

蒸し料理：野菜、豚肉フード：シュウマイ、トリッパ煮込み イタリアンソース、スモークサルシッチャピザ：マルゲリータ、サラミ

手造りの「シュウマイ」や「温野菜の蒸し物」、「蒸し豚」が、日本酒の肴に合うフードとして用意されています。

「トリッパのトマト煮込み」や「スモークサルシッチャ」は、ワインや洋酒を意識したイタリアンテイストのおつまみです。

赤ワインや白ワインと一緒に、温野菜、蒸し豚、トマトソースの料理、パンをカウンターで楽しめます。

締めグルメに特製スープカレーと麻婆豆腐

締めグルメ：特製スープカレー、麻婆豆腐など

夜食や“締めの逸品”として、「特製スープカレー」や「麻婆豆腐」などのスパイス系メニューがそろいます。

特製スープカレーは、バーの締めグルメとして用意されています。

外で飲んだ後にも、温かいスープ仕立ての料理で伊勢の夜時間を締めくくれます。

近鉄伊勢市駅から徒歩2分のホテル館内バー

伊勢パールピアホテルは、近鉄伊勢市駅から徒歩2分の場所にあります。

館内バー「紺碧-KONPEKI-」は、宿泊中の移動の手間を抑えて、夜の一杯や軽食を楽しめる場所です。

ホテルの外観には明かりが灯り、伊勢の夜に館内バーへ向かう時間を過ごせます。

三重の地酒やウイスキー、ワインを、木のぬくもりを感じるカウンターで味わえます。

蒸し料理、イタリアンおつまみ、特製スープカレーまでそろい、観光や大浴場、サウナの後の夜時間をゆったり楽しめます。

伊勢パールピアホテルの館内バー「紺碧-KONPEKI-」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「紺碧-KONPEKI-」はいつ営業していますか？

A. 「紺碧-KONPEKI-」の営業時間は19：00〜24：00で、定休日は不定休です。

Q. 「紺碧-KONPEKI-」ではどんなお酒を楽しめますか？

A. 三重の地酒「宮の雪」や「KINO帰農」、ウイスキー「イチローズモルト」や「碧」、各種ワインを楽しめます。

Q. フードメニューには何がありますか？

A. シュウマイ、温野菜の蒸し物、蒸し豚、トリッパ煮込み イタリアンソース、スモークサルシッチャ、特製スープカレー、麻婆豆腐などがあります。

Q. 伊勢パールピアホテルはどこにありますか？

A. 伊勢パールピアホテルは三重県伊勢市宮後2丁目26-22にあり、近鉄伊勢市駅から徒歩2分です。

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