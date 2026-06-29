スキンケア購入で100名招待！ N.B.L「宝塚歌劇 雪組公演『ポーの一族』チケットプレゼントキャンペーン」

記事ポイント N.B.Lオンラインショップの購入でS席招待チケットが当たるソロ20名・ペア40組80名、計100名へチケットをプレゼント応募は第一弾6/22〜と第二弾7/27〜の2段階で実施 N.B.Lオンラインショップの購入でS席招待チケットが当たるソロ20名・ペア40組80名、計100名へチケットをプレゼント応募は第一弾6/22〜と第二弾7/27〜の2段階で実施

N.B.Lは、スキンケアブランド「REBELLS」などを展開するD2Cスキンケアブランドの販売会社で、同社オンラインショップで商品を一定金額以上購入した方を対象に、宝塚歌劇 雪組公演 ミュージカル・ゴシック『ポーの一族』のS席招待チケットが当たるキャンペーンを2026年6月22日より実施しています。

ソロチケット20名・ペアチケット40組80名の計100名に招待チケットが贈られます。

N.B.L「宝塚歌劇 雪組公演『ポーの一族』チケットプレゼントキャンペーン」

キャンペーン期間（第一弾・ソロ20名）：2026年6月22日（月）12:00〜7月23日（木）23:59キャンペーン期間（第二弾・ペア40組80名）：2026年7月27日（月）12:00〜9月24日（木）23:59対象公演：2026年10月24日（土）11:00 東京宝塚劇場 雪組公演賞品：S席招待チケット（ソロ20名・ペア40組80名、計100名）応募対象：N.B.L公式オンラインショップでの一定金額以上の購入者

N.B.Lは「REBELLS（リベルズ）」や俳優・天華えまプロデュースの「HaniwA」など複数のD2Cスキンケアブランドを展開しています。

今回のキャンペーンは、同社オンラインショップで対象金額以上の商品を購入するたびに抽選口数が増える仕組みで、宝塚歌劇のS席招待チケットを最大100名にプレゼントします。

応募方法と購入金額の目安

注文時の備考欄に設けられたチェック項目にチェックを入れることで応募が完了します。

ソロチケットは1口7,000円（税込）から最大3口まで、ペアチケットは1口14,000円（税込）から最大4口まで一度に応募できます。

複数回に分けて購入した場合は口数に換算されるため、購入のたびに当選チャンスが積み上がります。

ソロとペアそれぞれに応募できますが、当選はどちらか一方のみとなります。

キャンペーン応募期間中は割引クーポンは利用できず、送料は購入金額に含まれません。

宝塚歌劇 雪組公演 ミュージカル・ゴシック『ポーの一族』

プレゼント対象公演は、2026年10月24日（土）11:00に東京宝塚劇場で開幕する雪組公演 ミュージカル・ゴシック『ポーの一族』です。

原作は萩尾望都による「ポーの一族」（小学館「フラワーコミックス」刊）で、永遠の時を生きるバンパネラの少年エドガーを主人公とするゴシック・ロマンの名作が舞台化されます。

招待チケットは佐川急便で2026年10月9日（金）〜13日（火）の間に発送される予定です。

スキンケアを選ぶ時間に、宝塚歌劇の舞台を待つ楽しみが重なります。

好きな舞台へ思いを向けながら、日常のスキンケア選びにも特別感が加わります。

スキンケア購入で宝塚歌劇 雪組公演『ポーの一族』の観劇チャンスが広がる、N.B.Lのキャンペーンの紹介でした。

よくある質問

Q. ソロとペア、両方に応募した場合は両方当選しますか？

A. ソロとペアそれぞれに応募できますが、当選はどちらか一方のみとなります。

Q. 当選チケットはいつ届きますか？

A. 2026年10月9日（金）〜13日（火）の間に佐川急便で発送される予定です。

Q. 1回の注文で何口まで応募できますか？

A. ソロチケットは1回の注文で最大3口、ペアチケットは最大4口まで応募できます。複数回に分けてご注文いただいた場合は口数に換算されます。

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