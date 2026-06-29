魚肉と米粉のノンフライ！ ブルボン「おさかなスナックアーモンドミックス」

記事ポイント ブルボンが魚肉と米粉を焼きあげたノンフライスナックを6月30日に期間限定発売ローストアーモンドとのミックスでたんぱく質が摂れる食べきりサイズ21gお子さまや高齢の方にも食べやすい魚の風味のサクサク食感 ブルボンが魚肉と米粉を焼きあげたノンフライスナックを6月30日に期間限定発売ローストアーモンドとのミックスでたんぱく質が摂れる食べきりサイズ21gお子さまや高齢の方にも食べやすい魚の風味のサクサク食感

ブルボンは、魚肉と米粉を練りあわせて焼きあげたノンフライスナック「おさかなスナックアーモンドミックス」を2026年6月30日（火）に期間限定で全国発売します。

魚の風味とアーモンドを組み合わせた21gの食べきりサイズで、健康志向の方からお子さままで幅広く楽しめるミックス菓子です。

ブルボン「おさかなスナックアーモンドミックス」

商品名：おさかなスナックアーモンドミックス内容量：21g発売日：2026年6月30日（火）全国発売販売チャネル（予定）：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など価格：オープンプライス賞味期限：6カ月販売期間：期間限定

ブルボンは新潟県柏崎市を拠点とする菓子メーカーで、「ルマンド」「アルフォート」など幅広い商品を手がけています。

米どころ新潟に根ざした企業として米粉を活かした商品開発を続けており、今回の「おさかなスナックアーモンドミックス」もその技術をベースにした新作です。

魚肉と米粉を練りあわせて焼きあげたサクサク食感

「おさかなスナックアーモンドミックス」は、魚肉と米粉を練りあわせて焼きあげたスナックに、ローストしたアーモンドを組み合わせたミックス菓子です。

焼きあげることでノンフライながらサクサクとした食感が生まれ、魚の風味をしっかり感じられる味わいに仕上がっています。

たんぱく質が摂れる健康志向の食べきりサイズ

魚肉由来のたんぱく質をたっぷり含んでおり、健康志向の方にも向いた一品です。

ノンフライ製法で仕上げた21gの食べきりサイズは、お子さまや高齢の方でも食べやすいおいしさに設定されており、間食やおやつの場面で手軽に口にできます。

魚の風味とアーモンドのザクザク感が一度に楽しめるミックス菓子で、普段のおやつに新しいたんぱく質補給の選択肢が加わります。

ノンフライ・食べきりサイズの手軽さもあり、健康を気にしながらスナックを楽しみたい方に向いた商品です。

おさかなスナックアーモンドミックスの紹介でした。

よくある質問

Q. おさかなスナックアーモンドミックスの内容量と発売日は？

A. 内容量は21gの食べきりサイズで、2026年6月30日（火）に全国発売されます。賞味期限は6カ月です。

Q. どこで購入できますか？

A. 量販店、ドラッグストア、小売店、売店などで販売予定です。価格はオープンプライスとなっています。

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