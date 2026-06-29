増田文彦氏が特別顧問に就任！ フィオレ「フィオレマテリアル」

記事ポイント フィオレマテリアルが増田文彦氏の特別顧問就任を発表造作家具の全国展開と工務店・住宅会社の提案支援を強化富山モデルルームでキッチンやカップボードなどの品質と価格を視察 フィオレマテリアルが増田文彦氏の特別顧問就任を発表造作家具の全国展開と工務店・住宅会社の提案支援を強化富山モデルルームでキッチンやカップボードなどの品質と価格を視察

フィオレが、住宅業界で30年以上の経営経験を持つ増田 文彦氏の特別顧問就任を発表しています。

増田 文彦氏は、フィオレマテリアルの理念や事業モデルに共感し、特別顧問契約を締結しています。

フィオレマテリアルは、造作家具を通じて工務店・住宅会社の提案力向上と差別化を支援する会員制サービスです。

フィオレ「フィオレマテリアル」

発表日：2026年6月24日 11:45サービス：フィオレマテリアル特別顧問：増田 文彦氏対象：工務店・住宅会社展開：全国展開と提携企業支援を強化

フィオレは、増田 文彦氏の知見を活かし、フィオレマテリアルの全国展開と提携企業への導入支援や営業支援を進めます。

住宅業界で30年以上の経営経験を持つ増田 文彦氏

増田 文彦氏は、住宅・建設業界で豊富な経営経験を持ち、大手住宅会社の経営や全国の工務店・住宅会社に関わる事業支援に携わってきました。

住宅業界における幅広い知見とネットワークが、フィオレマテリアルの全国展開や提携企業支援につながります。

フィオレマテリアルは、工務店が高品質な造作家具を自社の差別化商材として提案できる体制づくりを進めています。

富山モデルルームで造作家具を視察

視察場所：富山県内のモデルルーム対象：キッチン、カップボード、洗面台、テレビボード評価：デザイン性、品質、価格

富山県内のモデルルームでは、木目の収納壁面とアイランド型カウンターがあるキッチン空間で、フィオレマテリアルの造作家具を紹介しています。

増田 文彦氏は、キッチン、カップボード、洗面台、テレビボードなどを視察し、デザイン性や品質、価格を高く評価しています。

モデルルーム視察では、フィオレマテリアルが提携企業の提案力向上や差別化にどのように貢献できるかについて、具体的な意見交換が行われています。

増田 文彦氏が語るフィオレマテリアルの可能性

増田 文彦氏は、30年以上にわたり住宅業界の第一線で経営に携わってきた経験から、フィオレマテリアルに可能性を感じたと述べています。

フィオレマテリアルは、住宅業界に長年あった「良いものは高い」という常識を覆そうとしているサービスとして語られています。

デザイン性、品質、価格競争力を高い次元で実現し、工務店が独自の強みを持つ時代を創ろうとしている点が、増田 文彦氏の共感につながっています。

増田 文彦氏は、その理念と仕組みに共感し、住宅業界の未来を変える可能性があるとしています。

住空間にお洒落と小さな幸せを届けるフィオレ

フィオレは、日本の住空間をお洒落にし、暮らしに花と小さな幸せを届けることを掲げています。

フィオレはイタリア語で花を意味し、同社はすみれの花をブランドモチーフにしています。

同社は「お洒落」を単なる装飾ではなく、美意識を持って選択し、個性を大切に生きる姿勢として定義しています。

フィオレマテリアルは、これまで一部の限られた住宅でしか選ばれなかった造作家具を、より多くの住まいに届けることを目指しています。

フィオレマテリアルは、造作家具を工務店・住宅会社の提案力向上と差別化へつなげる会員制サービスです。

増田 文彦氏の知見が加わることで、高品質な造作家具をより多くの住まいへ届ける体制づくりが進みます。

造作家具の全国展開を進めるフィオレマテリアルの紹介でした。

よくある質問

Q. フィオレマテリアルはどのようなサービスですか？

A. フィオレマテリアルは、「造作を、日本のスタンダードに。」というビジョンを掲げ、高品質な造作家具を通じて工務店・住宅会社の提案力向上と差別化を支援する会員制サービスです。

Q. 増田 文彦氏はなぜ特別顧問に就任しましたか？

A. 増田 文彦氏がフィオレの理念やフィオレマテリアルの事業モデルに関心を寄せ、同社代表との意見交換を重ねたことをきっかけに特別顧問契約が締結されています。

Q. 富山モデルルームでは何を視察しましたか？

A. 富山県内のモデルルームでは、キッチン、カップボード、洗面台、テレビボードなどの造作家具を視察し、デザイン性や品質、価格について高く評価しています。

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