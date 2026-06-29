LE SSERAFIM、ILLIT＆KATSEYEとのコラボで再確認した“らしさ”【インタビュー】
世界的に活躍するガールグループであるLE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEの3組がコラボレーションし、デジタルシングル「ICONIC BY MISTAKE」を12日にリリースした。オリコンニュースでは3組にテキストインタビューを実施。ここでは、LE SSERAFIMからのメッセージを紹介する。
【ソロカット】パワフルな雰囲気あふれるLE SSERAFIMメンバー
個性あふれる音楽スタイルで人気を集める3組によるコラボレーションは、これまでダンスチャレンジなどの交流を通して「いつか一緒にステージに立ちたい」という希望から実現。3組で韓国の音楽番組Mnet『M COUNTDOWN』に出演し、「ICONIC BY MISTAKE」のステージを初披露すると、圧倒的なパフォーマンス力を誇る3組が繰り広げるステージに大きな反響が集まった。
また、「ICONIC BY MISTAKE」は、米ビルボードのメインソングチャート「Hot 100」（6月27日付）で38位にランクインし、今年「Hot 100」にチャートインしたK-POPガールグループの楽曲としては最高順位を記録したことに加え、米ビルボードの「Billboard Global 200」と「Billboard Global Excl. US」でもそれぞれ25位、22位にランクイン。英国の「Official Singles Chart Top 100」では22位、Spotifyの「ウィークリートップソング グローバル」（6月12日〜18日）では25位を記録した。さらに、アジア、北米、南米、ヨーロッパなど幅広い地域で支持を集め、計46の国と地域の「ウィークリートップソング」にチャートインするなど、世界的な人気を集めている。
LE SSERAFIMは、ILLIT、KATSEYEとのコラボレーションを通じて感じた“シスターフッド”やグループの魅力についてコメント。SAKURAは「同じステージに立つとお互いの良さがより際立つことを実感しました」と振り返り、「LE SSERAFIMらしさとは、自分の弱みや夢への不安、未完成な部分を受け入れて、それを愛することでより強くなれる力があること」と思いを明かしている。
【コメント全文】
――今回、コラボした2組について「この部分が本当に素敵だな」と感じた魅力や尊敬するポイント、刺激を受けたところを教えてください。
KAZUHA：リハーサルや本番のステージなど、一緒に時間を過ごす中で皆さんのステージに対する姿勢に刺激を受けました。「ICONIC BY MISTAKE」のステージは、グループごとのパフォーマンスから始まるのですが、リハーサルの時から、グループごとに集まって意見を出し合い、より良いステージを作るために全力を尽くしている姿がとても印象的でした。今回、そんなわたしたち3つのグループのパフォーマンスに対する熱意と誠実な想いが詰まった、素敵なステージをお届けできたのではないかと思っています！
KIM CHAEWON：ILLITとKATSEYEの皆さんと一緒に隣で練習しながら、パフォーマンスをするときのエネルギーがすごいと改めて感じました。3つのグループそれぞれのステージに対する情熱を感じながら、とても楽しい時間を過ごせたコラボレーションでした！
――本楽曲の制作過程を通じ“シスターフッド”を感じた場面はありますか。具体的なエピソードを含めて教えてください。
HONG EUNCHAE：お互いに長く会話をするような時間はあまりもてなかったのですが、一緒に「ICONIC BY MISTAKE」のパフォーマンスを完成させ、みんな同じ想いでステージをお届けしていることが感じられて、本当にうれしかったです！一緒に練習しているときも、お互いに応援しながら3つのグループのシスターフッドを強く感じました。
――「ICONIC BY MISTAKE」には“自分らしく新しい道を切り拓く”というメッセージが込められているかと思います。今回の活動を通じて改めて感じたLE SSERAFIMの強みや魅力、そして皆さんが大切にしている“LE SSERAFIMらしさ”について教えてください。
HUH YUNJIN：今回のコラボレーションは、「LE SSERAFIMらしさ」を改めて見つめ直し、その魅力を感じることができた良い機会でした。LE SSERAFIMの魅力は、ストイックかつ洗練された雰囲気、そして、どんなことに対しても動揺しない堂々とした姿勢だと思います。「ICONIC BY MISTAKE」のミュージックビデオでは、そんなわたしたちLE SSERAFIMの魅力が盛り込まれており、黒を基調とした衣装を身にまとってクールな表情をしている様子は、特に「LE SSERAFIMらしさ」を感じていただけるのではないかと思います。
SAKURA：今回、ILLITとKATSEYEの皆さんと一緒にステージを準備しながら、グループそれぞれが持つ異なる個性や魅力があるからこそ、同じステージに立つとお互いの良さがより際立つことを実感しました。
私たちLE SSERAFIMの魅力は、どんな楽曲やコンセプトであっても、すべてLE SSERAFIMらしく表現できることだと思います。これは、実は3つのグループそれぞれに共通していて、ひとつの楽曲を一緒に歌っているのに、ほかのメンバーが同じパートを披露するとまた新たな魅力が感じられることに気づきました。グループそれぞれの魅力が明確で、とても素敵なコラボレーションが実現したと感じられる経験でした！
今年5月にLE SSERAFIMがリリースした2nd Studio Album‘PUREFLOW’pt.1に込められたメッセージでもある、「わたしたちは恐れを知っているからこそ、より強くなれる」という言葉のように、LE SSERAFIMらしさとは、自分の弱みや、夢への不安、未完成な部分を受け入れて、それを愛することでより強くなれる力があることだと思っています。そして、これからもわたしたちの経験を音楽を通してたくさんの方々にお伝えしながら、LE SSERAFIMらしさを届けていきたいと思っています。
■LE SSERAFIM（ルセラフィム）
LE SSERAFIM (KIM CHAEWON、SAKURA、HUH YUNJIN、KAZUHA、HONG EUNCHAE) は、2022年5月にデビューした5人組ガールグループ。デビュー直後より世界中で数々の記録を達成し、日本ではデビュー初年度から3年連続で紅白歌合戦に出場、「日本レコード大賞」でK-POPガールグループ初の「特別国際音楽賞」を受賞するなど、K-POP史のみならず日本の音楽史に名を残す偉業を成し遂げてきた。2026年7月より、韓国・仁川公演を皮切りに世界23都市32公演を巡る2度目のワールドツアー『2026 LE SSERAFIM TOUR 'PUREFLOW'』を開催する。また、8月14日〜16日に開催される日本最大級の音楽フェスティバル『SUMMER SONIC 2026』への初出演が決定するなど、世界を席巻するアーティストとして圧倒的な存在感を誇っている。
【ソロカット】パワフルな雰囲気あふれるLE SSERAFIMメンバー
個性あふれる音楽スタイルで人気を集める3組によるコラボレーションは、これまでダンスチャレンジなどの交流を通して「いつか一緒にステージに立ちたい」という希望から実現。3組で韓国の音楽番組Mnet『M COUNTDOWN』に出演し、「ICONIC BY MISTAKE」のステージを初披露すると、圧倒的なパフォーマンス力を誇る3組が繰り広げるステージに大きな反響が集まった。
LE SSERAFIMは、ILLIT、KATSEYEとのコラボレーションを通じて感じた“シスターフッド”やグループの魅力についてコメント。SAKURAは「同じステージに立つとお互いの良さがより際立つことを実感しました」と振り返り、「LE SSERAFIMらしさとは、自分の弱みや夢への不安、未完成な部分を受け入れて、それを愛することでより強くなれる力があること」と思いを明かしている。
【コメント全文】
――今回、コラボした2組について「この部分が本当に素敵だな」と感じた魅力や尊敬するポイント、刺激を受けたところを教えてください。
KAZUHA：リハーサルや本番のステージなど、一緒に時間を過ごす中で皆さんのステージに対する姿勢に刺激を受けました。「ICONIC BY MISTAKE」のステージは、グループごとのパフォーマンスから始まるのですが、リハーサルの時から、グループごとに集まって意見を出し合い、より良いステージを作るために全力を尽くしている姿がとても印象的でした。今回、そんなわたしたち3つのグループのパフォーマンスに対する熱意と誠実な想いが詰まった、素敵なステージをお届けできたのではないかと思っています！
KIM CHAEWON：ILLITとKATSEYEの皆さんと一緒に隣で練習しながら、パフォーマンスをするときのエネルギーがすごいと改めて感じました。3つのグループそれぞれのステージに対する情熱を感じながら、とても楽しい時間を過ごせたコラボレーションでした！
――本楽曲の制作過程を通じ“シスターフッド”を感じた場面はありますか。具体的なエピソードを含めて教えてください。
HONG EUNCHAE：お互いに長く会話をするような時間はあまりもてなかったのですが、一緒に「ICONIC BY MISTAKE」のパフォーマンスを完成させ、みんな同じ想いでステージをお届けしていることが感じられて、本当にうれしかったです！一緒に練習しているときも、お互いに応援しながら3つのグループのシスターフッドを強く感じました。
――「ICONIC BY MISTAKE」には“自分らしく新しい道を切り拓く”というメッセージが込められているかと思います。今回の活動を通じて改めて感じたLE SSERAFIMの強みや魅力、そして皆さんが大切にしている“LE SSERAFIMらしさ”について教えてください。
HUH YUNJIN：今回のコラボレーションは、「LE SSERAFIMらしさ」を改めて見つめ直し、その魅力を感じることができた良い機会でした。LE SSERAFIMの魅力は、ストイックかつ洗練された雰囲気、そして、どんなことに対しても動揺しない堂々とした姿勢だと思います。「ICONIC BY MISTAKE」のミュージックビデオでは、そんなわたしたちLE SSERAFIMの魅力が盛り込まれており、黒を基調とした衣装を身にまとってクールな表情をしている様子は、特に「LE SSERAFIMらしさ」を感じていただけるのではないかと思います。
SAKURA：今回、ILLITとKATSEYEの皆さんと一緒にステージを準備しながら、グループそれぞれが持つ異なる個性や魅力があるからこそ、同じステージに立つとお互いの良さがより際立つことを実感しました。
私たちLE SSERAFIMの魅力は、どんな楽曲やコンセプトであっても、すべてLE SSERAFIMらしく表現できることだと思います。これは、実は3つのグループそれぞれに共通していて、ひとつの楽曲を一緒に歌っているのに、ほかのメンバーが同じパートを披露するとまた新たな魅力が感じられることに気づきました。グループそれぞれの魅力が明確で、とても素敵なコラボレーションが実現したと感じられる経験でした！
今年5月にLE SSERAFIMがリリースした2nd Studio Album‘PUREFLOW’pt.1に込められたメッセージでもある、「わたしたちは恐れを知っているからこそ、より強くなれる」という言葉のように、LE SSERAFIMらしさとは、自分の弱みや、夢への不安、未完成な部分を受け入れて、それを愛することでより強くなれる力があることだと思っています。そして、これからもわたしたちの経験を音楽を通してたくさんの方々にお伝えしながら、LE SSERAFIMらしさを届けていきたいと思っています。
■LE SSERAFIM（ルセラフィム）
LE SSERAFIM (KIM CHAEWON、SAKURA、HUH YUNJIN、KAZUHA、HONG EUNCHAE) は、2022年5月にデビューした5人組ガールグループ。デビュー直後より世界中で数々の記録を達成し、日本ではデビュー初年度から3年連続で紅白歌合戦に出場、「日本レコード大賞」でK-POPガールグループ初の「特別国際音楽賞」を受賞するなど、K-POP史のみならず日本の音楽史に名を残す偉業を成し遂げてきた。2026年7月より、韓国・仁川公演を皮切りに世界23都市32公演を巡る2度目のワールドツアー『2026 LE SSERAFIM TOUR 'PUREFLOW'』を開催する。また、8月14日〜16日に開催される日本最大級の音楽フェスティバル『SUMMER SONIC 2026』への初出演が決定するなど、世界を席巻するアーティストとして圧倒的な存在感を誇っている。