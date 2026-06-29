ILLIT、LE SSERAFIM＆KATSEYEとの共演で感じた絆「短い時間で心をひとつに」【インタビュー】
世界的に活躍するガールグループであるLE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEの3組がコラボレーションし、デジタルシングル「ICONIC BY MISTAKE」を12日にリリースした。オリコンニュースでは3組にテキストインタビューを実施。ここでは、ILLITからのメッセージを紹介する。
【ソロカット】かわいいだけじゃない！ILLITのメンバー
個性あふれる音楽スタイルで人気を集める3組によるコラボレーションは、これまでダンスチャレンジなどの交流を通して「いつか一緒にステージに立ちたい」という希望から実現。3組で韓国の音楽番組Mnet『M COUNTDOWN』に出演し、「ICONIC BY MISTAKE」のステージを初披露すると、圧倒的なパフォーマンス力を誇る3組が繰り広げるステージに大きな反響が集まった。
また、「ICONIC BY MISTAKE」は、米ビルボードのメインソングチャート「Hot 100」（6月27日付）で38位にランクインし、今年「Hot 100」にチャートインしたK-POPガールグループの楽曲としては最高順位を記録したことに加え、米ビルボードの「Billboard Global 200」と「Billboard Global Excl. US」でもそれぞれ25位、22位にランクイン。英国の「Official Singles Chart Top 100」では22位、Spotifyの「ウィークリートップソング グローバル」（6月12日〜18日）では25位を記録した。さらに、アジア、北米、南米、ヨーロッパなど幅広い地域で支持を集め、計46の国と地域の「ウィークリートップソング」にチャートインするなど、世界的な人気を集めている。
LE SSERAFIM、KATSEYEとのコラボレーションを振り返ったWONHEEは「短い時間で一緒に心をひとつにして素敵なステージを完成させることができて、3組の絆の強さを感じられた」とコメント。YUNAHも「ILLITらしさもありながら、同時に新しい魅力をお届けできた」と、新たな挑戦への手応えを語った。
【コメント全文】
――今回、コラボした2組について「この部分が本当に素敵だな」と感じた魅力や尊敬するポイント、刺激を受けたところを教えてください。
MINJU：本番が始まる前まで、冗談を言い合ったり笑顔で楽しく会話したりしていたのですが、楽曲が流れ始めた瞬間に雰囲気がガラリと変わり、全員が集中して一体感が生まれたようで素敵だなと思いました。
MOKA：グループごとの個性が詰まった楽曲で、3組それぞれとても魅力的だなと思いました。とても学ぶことが多く、刺激になりました。
――本楽曲の制作過程を通じ“シスターフッド”を感じた場面はありますか。具体的なエピソードを含めて教えてください。
WONHEE：グループごとのカムバックの準備もあったので、練習する時間が少なく、全員で集まって練習できる時間もほとんどありませんでした。それでも、3つのグループがお互いに息を合わせるのが早く、短い時間で一緒に心をひとつにして素敵なステージを完成させることができて、3組の絆の強さを感じられた気がします。
――デビュー以来、多くの方から愛されているILLITですが、今回のコラボレーションを通じて発見した新たな魅力や、改めて感じたILLITらしさを教えてください。
YUNAH：パワフルでクールなガールクラッシュの雰囲気は、わたしたちILLITとしてはあまり挑戦したことのないコンセプトでしたが、メンバーたちそれぞれが個性を持ってパフォーマンスしている姿を見て、ILLITらしさもありながら、同時に新しい魅力をお届けできたのではないかと思いました。
IROHA：3つのグループで一緒に練習したときや、ステージに立ったときに、LE SSERAFIM先輩とKATSEYEの皆さんからたくさんの刺激をもらいました。また、これまでわたしたちILLITが披露したことのないようなコンセプトだったので、今回のコラボレーションを通して、また新しい姿をお見せできてうれしいです。
■ILLIT（アイリット）
サバイバル番組『R U NEXT?』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、5人組ガールグループ。自主的で積極的な意志(I WILL)と特別な何かを意味する代名詞（IT）が結合して誕生したチーム名には「何にでもなれる潜在力を持つ」グループとしての抱負が込められている。2024年3月に1st Mini Album ‘SUPER REAL ME’でデビュー。タイトル曲「Magnetic」が世界的大ヒットを記録し、様々なチャートでK-POPデビュー曲初・最高記録を塗り替えた。続いて2025年2月にリリースした初の日本オリジナル曲「Almond Chocolate」もK-POPグループの日本オリジナル曲としては異例のロングヒットを記録し、年末には「第76回NHK紅白歌合戦」への2年連続出場を果たした。6月13日より初のライブツアーの日本公演『ILLIT LIVE PRESS START▼in JAPAN（※▼＝ハート）』を5都市11公演で、7月にはJapan 2nd Single ‘I Got Your Back’のリリースも決定し、さらなる飛躍に期待が高まっている。
【ソロカット】かわいいだけじゃない！ILLITのメンバー
個性あふれる音楽スタイルで人気を集める3組によるコラボレーションは、これまでダンスチャレンジなどの交流を通して「いつか一緒にステージに立ちたい」という希望から実現。3組で韓国の音楽番組Mnet『M COUNTDOWN』に出演し、「ICONIC BY MISTAKE」のステージを初披露すると、圧倒的なパフォーマンス力を誇る3組が繰り広げるステージに大きな反響が集まった。
LE SSERAFIM、KATSEYEとのコラボレーションを振り返ったWONHEEは「短い時間で一緒に心をひとつにして素敵なステージを完成させることができて、3組の絆の強さを感じられた」とコメント。YUNAHも「ILLITらしさもありながら、同時に新しい魅力をお届けできた」と、新たな挑戦への手応えを語った。
【コメント全文】
――今回、コラボした2組について「この部分が本当に素敵だな」と感じた魅力や尊敬するポイント、刺激を受けたところを教えてください。
MINJU：本番が始まる前まで、冗談を言い合ったり笑顔で楽しく会話したりしていたのですが、楽曲が流れ始めた瞬間に雰囲気がガラリと変わり、全員が集中して一体感が生まれたようで素敵だなと思いました。
MOKA：グループごとの個性が詰まった楽曲で、3組それぞれとても魅力的だなと思いました。とても学ぶことが多く、刺激になりました。
――本楽曲の制作過程を通じ“シスターフッド”を感じた場面はありますか。具体的なエピソードを含めて教えてください。
WONHEE：グループごとのカムバックの準備もあったので、練習する時間が少なく、全員で集まって練習できる時間もほとんどありませんでした。それでも、3つのグループがお互いに息を合わせるのが早く、短い時間で一緒に心をひとつにして素敵なステージを完成させることができて、3組の絆の強さを感じられた気がします。
――デビュー以来、多くの方から愛されているILLITですが、今回のコラボレーションを通じて発見した新たな魅力や、改めて感じたILLITらしさを教えてください。
YUNAH：パワフルでクールなガールクラッシュの雰囲気は、わたしたちILLITとしてはあまり挑戦したことのないコンセプトでしたが、メンバーたちそれぞれが個性を持ってパフォーマンスしている姿を見て、ILLITらしさもありながら、同時に新しい魅力をお届けできたのではないかと思いました。
IROHA：3つのグループで一緒に練習したときや、ステージに立ったときに、LE SSERAFIM先輩とKATSEYEの皆さんからたくさんの刺激をもらいました。また、これまでわたしたちILLITが披露したことのないようなコンセプトだったので、今回のコラボレーションを通して、また新しい姿をお見せできてうれしいです。
■ILLIT（アイリット）
サバイバル番組『R U NEXT?』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、5人組ガールグループ。自主的で積極的な意志(I WILL)と特別な何かを意味する代名詞（IT）が結合して誕生したチーム名には「何にでもなれる潜在力を持つ」グループとしての抱負が込められている。2024年3月に1st Mini Album ‘SUPER REAL ME’でデビュー。タイトル曲「Magnetic」が世界的大ヒットを記録し、様々なチャートでK-POPデビュー曲初・最高記録を塗り替えた。続いて2025年2月にリリースした初の日本オリジナル曲「Almond Chocolate」もK-POPグループの日本オリジナル曲としては異例のロングヒットを記録し、年末には「第76回NHK紅白歌合戦」への2年連続出場を果たした。6月13日より初のライブツアーの日本公演『ILLIT LIVE PRESS START▼in JAPAN（※▼＝ハート）』を5都市11公演で、7月にはJapan 2nd Single ‘I Got Your Back’のリリースも決定し、さらなる飛躍に期待が高まっている。