元TOKIOの松岡昌宏（49）が27日深夜放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミの話」（土曜深夜0・55）に出演。体形維持の大変さを語った。

この日のゲストは人気レースクイーンの酒井ゆりや。油断をするとすぐに太ってしまうため、体形維持が大変だと語ると、松岡も「僕、すげえ太ります」と打ち明けた。

「僕もめちゃくちゃ太る体質です」と明かし、「僕はたぶんいつも言いますけれど、僕、好き勝手やってたらたぶん100（キロ）いってますよ」と続けた。

MCの「博多華丸・大吉」博多大吉は「年齢的なものも含めて、信じられない。この体形をキープできるのが。何したって太っちゃうから」と、スラリとした体形を維持する松岡への驚きを口にした。

松岡は「女形やってからです。『（家政夫の）ミタゾノ』やってからです」と役作りで体重を絞る際に大変になるため、以降は体重管理に気をつけているといい、「太らすのはいいんですけれど、戻すときのつらさが年々大変になっていくんで、それならっていうので、いつもあんまり」と説明した。

「昔は70いくついっても全然平気だったんですけれども、今はもう…」と常に太らないようにしていると明言した。