ドルチェ＆ガッバーナ 2027年春夏メンズコレクション──“シチリアへの帰還”として描く「VACANZE SICILIANE」
2026年6月20日、ドルチェ＆ガッバーナ（Dolce&Gabbana）は2027年春夏メンズコレクションを発表しました。
今シーズンのテーマは「VACANZE SICILIANE（ヴァカンツェ・シチリアーネ）」。直訳すれば「シチリアの休日」です。しかし今回のコレクションが描いていたのは、単なるリゾートウェアや地中海のバカンスではありませんでした。そこにあったのは、ブランドの原点であるシチリアへの帰還。そして、ドメニコ・ドルチェとステファノ・ガッバーナが長年にわたり見つめ続けてきた文化的ルーツの再確認でした。
©DOLCE&GABBANA
シチリアは旅先ではなく、ブランドの原点である
ドルチェ＆ガッバーナにとって、シチリアは単なるインスピレーションの源ではありません。ドメニコ・ドルチェの故郷であり、ブランドの美学や感性を形づくってきた精神的な故郷でもあります。
©DOLCE&GABBANA
地中海の中心に位置するシチリアは、古代ギリシャ、ローマ、アラブ、ノルマンなど、多様な文明が交差してきた土地です。長い歴史の中で積み重ねられた文化や建築、宗教、工芸の記憶は、この島ならではの独自のアイデンティティを育んできました。
©DOLCE&GABBANA
今回のコレクションは、そうしたシチリアの多層的な文化を現代のメンズウェアへと翻訳する試みでもあります。
文明が重なる島をワードローブに変える
ショーを通して描かれるのは、ひとりの旅人の物語です。しかし、その旅は未知の土地を目指すものではありません。むしろ、自らのルーツを再発見する旅として構成されています。
©DOLCE&GABBANA
古代ギリシャ神殿。ヴァル・ディ・ノートのバロック建築。モンレアーレ大聖堂のモザイク。タオルミーナの古代劇場。シチリア各地に残る歴史的風景が、直接的な引用ではなく、色彩や素材、シルエットを通じてコレクション全体に息づいています。
©DOLCE&GABBANA
海と石造りの街並み。強い陽光と深い影。その対比から生まれるエレガンスこそが、今回の「VACANZE SICILIANE」の核となっています。
「Nero Sicilia」から始まる物語
ショーの幕開けを飾ったのは、「Nero Sicilia」と呼ばれるオールブラックのルック群でした。
©DOLCE&GABBANA
ブラックはドルチェ＆ガッバーナにおいて特別な意味を持つ色です。シチリアの伝統や誇り、そして力強さを象徴する色として、ブランド創設以来繰り返し登場してきました。卓越したテーラリングによるジャケットやシャツは、構築的でありながら決して重たくはありません。むしろ、身体の動きに寄り添う柔らかさを備えています。
©DOLCE&GABBANA
そこからショーは徐々に色彩を帯びていきます。海を思わせるブルーやターコイズ。ピスタチオグリーン。砂や石灰岩を思わせるニュートラルトーン。そしてシチリアのグラニータを想起させる淡い色彩。最後はオールホワイトのルックによって締めくくられ、まるで旅の終着点にたどり着いたかのような清々しい余韻を残しました。
軽やかさという、現代のラグジュアリー
今シーズンを通して印象的だったのは、徹底した軽やかさです。テーラリングは柔らかく再構築され、肩の力が抜けたシルエットが中心となっています。素材には軽量なコットン、リネン、クロシェニット、編み込みスエード、シルクなどを採用。肌に触れた瞬間から夏の空気を感じさせるような質感が際立ちます。
©DOLCE&GABBANA
ポロシャツやジャケット、クラシックなシャツにもニットのエッセンスが取り入れられ、フォーマルとリラックスの境界を曖昧にしています。また、シルクのスイムウェアやクロシェ編みのアイテム、シェブロンストライプのニット、リネンジャケットには、1950年代から1960年代初頭にかけてシチリアを訪れた初期のモダントラベラーたちのスタイルが反映されています。それは過去へのノスタルジーではなく、現代における新しいリゾートエレガンスの提案でもありました。
絵葉書のような記憶をまとう
コレクションには、シチリアの風景やレモンをモチーフにしたプリントも登場します。それらは単なる観光的なイメージではありません。まるで古い絵葉書のように、土地の記憶や旅の感情を呼び起こす装置として機能しています。
©DOLCE&GABBANA
鮮やかな装飾性を持ちながらも決して過剰にならず、全体のワードローブに自然に溶け込んでいるのが印象的です。
Dolce&Gabbanaは再びシチリアを語る
今回の「VACANZE SICILIANE」は、シチリアをテーマにしたコレクションではありません。むしろ、シチリアという文化そのものを服へ翻訳したコレクションと言えるでしょう。クラフツマンシップ。歴史。光。色彩。そして人々の暮らし。ドルチェ＆ガッバーナはそれらを単なる装飾として用いるのではなく、自らのアイデンティティとして語り続けています。
©DOLCE&GABBANA
だからこそ今回のコレクションは、夏服の提案であると同時に、ブランド自身の原点を見つめ直す物語でもありました。「VACANZE SICILIANE」が描いていたのは、旅ではなく帰還。ドルチェ＆ガッバーナは再び、自らの故郷であるシチリアから新たな物語を紡ぎ始めています。
#DGSS27 #DolceGabbana
お問い合わせ：
ドルチェ＆ガッバーナ ジャパン
電話 : 03-6833-6099
www.dolcegabbana.com
今シーズンのテーマは「VACANZE SICILIANE（ヴァカンツェ・シチリアーネ）」。直訳すれば「シチリアの休日」です。しかし今回のコレクションが描いていたのは、単なるリゾートウェアや地中海のバカンスではありませんでした。そこにあったのは、ブランドの原点であるシチリアへの帰還。そして、ドメニコ・ドルチェとステファノ・ガッバーナが長年にわたり見つめ続けてきた文化的ルーツの再確認でした。
シチリアは旅先ではなく、ブランドの原点である
ドルチェ＆ガッバーナにとって、シチリアは単なるインスピレーションの源ではありません。ドメニコ・ドルチェの故郷であり、ブランドの美学や感性を形づくってきた精神的な故郷でもあります。
©DOLCE&GABBANA
地中海の中心に位置するシチリアは、古代ギリシャ、ローマ、アラブ、ノルマンなど、多様な文明が交差してきた土地です。長い歴史の中で積み重ねられた文化や建築、宗教、工芸の記憶は、この島ならではの独自のアイデンティティを育んできました。
©DOLCE&GABBANA
今回のコレクションは、そうしたシチリアの多層的な文化を現代のメンズウェアへと翻訳する試みでもあります。
文明が重なる島をワードローブに変える
ショーを通して描かれるのは、ひとりの旅人の物語です。しかし、その旅は未知の土地を目指すものではありません。むしろ、自らのルーツを再発見する旅として構成されています。
©DOLCE&GABBANA
古代ギリシャ神殿。ヴァル・ディ・ノートのバロック建築。モンレアーレ大聖堂のモザイク。タオルミーナの古代劇場。シチリア各地に残る歴史的風景が、直接的な引用ではなく、色彩や素材、シルエットを通じてコレクション全体に息づいています。
©DOLCE&GABBANA
海と石造りの街並み。強い陽光と深い影。その対比から生まれるエレガンスこそが、今回の「VACANZE SICILIANE」の核となっています。
「Nero Sicilia」から始まる物語
ショーの幕開けを飾ったのは、「Nero Sicilia」と呼ばれるオールブラックのルック群でした。
©DOLCE&GABBANA
ブラックはドルチェ＆ガッバーナにおいて特別な意味を持つ色です。シチリアの伝統や誇り、そして力強さを象徴する色として、ブランド創設以来繰り返し登場してきました。卓越したテーラリングによるジャケットやシャツは、構築的でありながら決して重たくはありません。むしろ、身体の動きに寄り添う柔らかさを備えています。
©DOLCE&GABBANA
そこからショーは徐々に色彩を帯びていきます。海を思わせるブルーやターコイズ。ピスタチオグリーン。砂や石灰岩を思わせるニュートラルトーン。そしてシチリアのグラニータを想起させる淡い色彩。最後はオールホワイトのルックによって締めくくられ、まるで旅の終着点にたどり着いたかのような清々しい余韻を残しました。
軽やかさという、現代のラグジュアリー
今シーズンを通して印象的だったのは、徹底した軽やかさです。テーラリングは柔らかく再構築され、肩の力が抜けたシルエットが中心となっています。素材には軽量なコットン、リネン、クロシェニット、編み込みスエード、シルクなどを採用。肌に触れた瞬間から夏の空気を感じさせるような質感が際立ちます。
©DOLCE&GABBANA
ポロシャツやジャケット、クラシックなシャツにもニットのエッセンスが取り入れられ、フォーマルとリラックスの境界を曖昧にしています。また、シルクのスイムウェアやクロシェ編みのアイテム、シェブロンストライプのニット、リネンジャケットには、1950年代から1960年代初頭にかけてシチリアを訪れた初期のモダントラベラーたちのスタイルが反映されています。それは過去へのノスタルジーではなく、現代における新しいリゾートエレガンスの提案でもありました。
絵葉書のような記憶をまとう
コレクションには、シチリアの風景やレモンをモチーフにしたプリントも登場します。それらは単なる観光的なイメージではありません。まるで古い絵葉書のように、土地の記憶や旅の感情を呼び起こす装置として機能しています。
©DOLCE&GABBANA
鮮やかな装飾性を持ちながらも決して過剰にならず、全体のワードローブに自然に溶け込んでいるのが印象的です。
Dolce&Gabbanaは再びシチリアを語る
今回の「VACANZE SICILIANE」は、シチリアをテーマにしたコレクションではありません。むしろ、シチリアという文化そのものを服へ翻訳したコレクションと言えるでしょう。クラフツマンシップ。歴史。光。色彩。そして人々の暮らし。ドルチェ＆ガッバーナはそれらを単なる装飾として用いるのではなく、自らのアイデンティティとして語り続けています。
©DOLCE&GABBANA
だからこそ今回のコレクションは、夏服の提案であると同時に、ブランド自身の原点を見つめ直す物語でもありました。「VACANZE SICILIANE」が描いていたのは、旅ではなく帰還。ドルチェ＆ガッバーナは再び、自らの故郷であるシチリアから新たな物語を紡ぎ始めています。
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