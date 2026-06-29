【現地発】「自分たちはここで終わる集団じゃない」 いよいよ迎える“8年間の総決算” ブラジル戦前のミーティングで選手たちは何を語るのか【W杯】
日本代表は一丸となっている。ブラジル戦で結果を残し、さらに上を目指したい(C)Getty Images
現地時間6月29日の北中米ワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦のブラジル戦（ヒューストン）は、2018年9月に発足した森保一監督率いる日本代表8年間の総決算のゲームとなる。
W杯決勝トーナメントというのは非情で、一発勝負で負けたらその時点でチームが終わってしまう。
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今回で言えば、39歳・長友佑都は6回目の大舞台に立てる保証はないし。30代半ばになった谷口彰悟や伊東純也も「年齢的にこれが最後のW杯になる」と話している。
14日の初戦・オランダ戦（ダラス）の3日前に左足首負傷の影響でチームを離脱した遠藤航にしても、自身3度目の大舞台を逃した瞬間、代表引退を公表した。
つまり今回と同じメンバーで戦えるのはこの大会だけ。高校サッカー選手権などでも「1つでも先に進んで、今のメンバーと戦いたい」と高校生たちが口を揃えるが、今の日本代表も同じような心境になっているのではないか。
そういう思いをストレートに伝えて、チーム全員の闘争心を煽ったのが、2022年カタール大会で4度目のW杯参戦を果たした川島永嗣だった。彼は当時の第2戦・コスタリカ戦（ドーハ）に敗れ、グループ敗退の危機に陥った際、選手ミーティングで涙ながらに「俺たちはここで終わるチームじゃない」と発言。隣で話を聞いていた前田大然も「永嗣さんが泣いているのが分かって、本当にこのままじゃ終われないと思いました」と当時を述懐する。それを経て強固な結束力が生まれた日本はスペインに勝ったが、その時の川島と同じ言葉を長友が25日のスウェーデン戦（ダラス）翌日の練習後に発し、後輩たちに伝えていたのだ。
それを真っ先に受け止めたのが、キャプテン板倉滉だ。
「今の僕たちは、自分たちがやっていること、積み上げてきたものに対して、すごく自信を持っているし、グループステージを戦う中でも『ここで終わるチームではないな』とすごく感じています。今の日本代表は本気で優勝を出せるチームだなと思う。ここから先はブラジルのような強豪国とやっていくのは当たり前のこと。自分たちの隙はないと思うので、相手の隙をうまくついていけたらいいなと思います」と28日の前日練習後に語り、この晩に行う予定の選手ミーティングでも率直な思いを伝えるつもりだと語った。
今回のチームには吉田麻也も南野拓実もいるし、レジェンドの中村俊輔・長谷部誠両コーチもいる。彼らの熱い思いを吐露してもらうのも効果的かもしれない。いずれにしても、過去にないほど結束力を引き上げ、「自分たちはここで終わる集団じゃない」と全員が本気で意識して王国に向かえれば、本当に奇跡が起きるかもしれない。
ここはキャプテンの統率力に期待するしかない。
[取材·文:元川悦子]