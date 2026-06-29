◆女子プロゴルフツアー アース・モンダミンカップ 最終日（２９日、千葉・カメリアヒルズＣＣ＝６６９９ヤード、パー７２）

女子ツアー５度目の月曜決戦は韓国ツアー８勝で、キュートとビューティフルを合わせた造語「キューティフル」が愛称の朴荽径（パク・ヒョンギョン）が逃げ切り、日本４戦目で初優勝を飾った。最終日は５バーディー、１ボギーの６８で回り、通算１２アンダーで頂点に立った。３０ホールの長丁場となった国内ツアー史上最高の賞金総額４億円大会を制し、７２００万円を獲得した。

第３ラウンドから組み替えなしで最終ラウンドが行われた。朴は第３ラウンドを午前６時半に７番ティーから再開。７０で回り首位のまま最終ラウンドに入った。９番パー３でグリーンの外からパターでねじ込みバーディー。１４番は４メートルのチャンスを決め、１７番は３メートルのパーパットを沈めてセーブした。

朴のメインスポンサーは韓国の化粧品メーカー「メディヒール」。「キューティフル」は韓国で大人気で、インスタグラムのフォロワーは１５万人を超える。日本デビュー戦となった昨年のワールドレディスサロンパスカップで８位に入り、ソニー日本女子プロ選手権は１４位。今年のＶポイント×ＳＭＢＣレディスも１４位と安定した成績を残していた。