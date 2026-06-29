俳優の亀梨和也と、元ＴＢＳアナウンサーで女優の田中みな実が結婚することが２９日、分かった。田中は第１子を妊娠していることを明らかにした。亀梨は公式サイト、田中は所属事務所の公式サイトで発表した。２人は２０２４年元日に交際が報じられていた。

２人は「この度、私たち亀梨和也と田中みな実は結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます。また、新しい命を授かっておりますことも、併せてご報告いたします」と報告。直筆の連名を添えた。

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