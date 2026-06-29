田中みな実と結婚の亀梨和也、過去に語った恋愛観 恋人から影響受けることは？好きな子には「めちゃくちゃ意地悪する」
【モデルプレス＝2026/06/29】元KAT-TUNで俳優の亀梨和也（40）と女優の田中みな実（39）が2026年6月29日、結婚を発表した。また、田中が第1子を妊娠中であることも明らかとなった。ここでは、亀梨が過去に語った結婚観・恋愛観をまとめる。
【写真】亀梨和也＆田中みな実、結婚報告時の直筆署名
2023年11月に亀梨のYouTubeチャンネルで更新された動画では、Snow Manの目黒蓮と料理をしながら恋愛トークをする場面が。「好きな人にこそちゃんと気持ちを伝えるタイプ」と語る目黒に「好きな子に意地悪しないでしょ？」と質問した亀梨。続けて「俺は好きな子に、めちゃくちゃ意地悪するから！」と明かし、どのくらいの意地悪か聞かれると「それはここでは言えない！」と返答していた。
その後、亀梨が好きな子への接し方を実演。好意を寄せている相手が目の前にいる際に、わざと目を合わせずそっけない素振りを見せる姿を披露し、亀梨が「ダサいっしょ？」と尋ねると目黒からは「先輩なんで言いづらいですけど、ダサいっすね…」とツッコまれていた。
しかしながら、「その代わり、めちゃくちゃ大切にするよ。当たり前だけど、いざそうなったら」と恋人は大事にすることをアピールしていた。
2023年12月に開催された主演映画「怪物の木こり」の公開記念舞台挨拶で「サイコパス男子・女子は恋愛対象か？」と問われた亀梨。「もし好きになった方がサイコパスだったら『しょうがないな』って感じ。だって、好きなんだもん。どうにか成立させたいじゃない？」と語ると、ともに登壇していた女優の吉岡里帆からは「男前ですね〜！」と絶賛する声が上がった。
また、「素敵だと思ってお付き合いして、時間を重ねていくと、相性も変化する。なので、付き合ってサイコパスでもどうにかしますよ」と話すと会場からは大きな拍手が沸いた。
さらに「恋人からの影響」についての話題が出ると、亀梨は「俺は基本変わらない。相手が変わるケースはあるかもしれないけど」ときっぱり。すると吉岡が「（相手を）変えさせちゃうんだ」とニヤリと笑うと、「まぁね〜」と髪を流す仕草をし、笑いを誘った。
亀梨は、公式サイトを通じてコメントを発表。「この度、私たち亀梨和也と田中みな実は結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます。また、新しい命を授かっておりますことも、併せてご報告いたします」と結婚を妊娠を報告した。そして「未熟なふたりではございますが、表現者として、そして親として、人としての在り方を大切にしながら、より一層精進します」とコメント。今後については「一つひとつの活動に対して真摯に歩んでまいりますので、これからも変わらぬご指導、ご鞭撻を賜りますよう、心よりお願い申し上げます」と綴っており、最後には「応援して下さっている皆様、ご理解、ご協力をいただいている関係者の皆様に、心より感謝申し上げます」と感謝を記した。コメントでは、2人の直筆の署名も添えられている。
2人は、2023年12月31日に一部週刊誌で熱愛が報じられており、その後2024年に共演したテレビ朝日系ドラマ『Destiny』の制作発表記者会見にて、2人揃って公の場に登場していた。（modelpress編集部）
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【写真】亀梨和也＆田中みな実、結婚報告時の直筆署名
◆亀梨和也、好きな子には「めちゃくちゃ意地悪する」
2023年11月に亀梨のYouTubeチャンネルで更新された動画では、Snow Manの目黒蓮と料理をしながら恋愛トークをする場面が。「好きな人にこそちゃんと気持ちを伝えるタイプ」と語る目黒に「好きな子に意地悪しないでしょ？」と質問した亀梨。続けて「俺は好きな子に、めちゃくちゃ意地悪するから！」と明かし、どのくらいの意地悪か聞かれると「それはここでは言えない！」と返答していた。
しかしながら、「その代わり、めちゃくちゃ大切にするよ。当たり前だけど、いざそうなったら」と恋人は大事にすることをアピールしていた。
◆亀梨和也、恋人から影響受けることは？
2023年12月に開催された主演映画「怪物の木こり」の公開記念舞台挨拶で「サイコパス男子・女子は恋愛対象か？」と問われた亀梨。「もし好きになった方がサイコパスだったら『しょうがないな』って感じ。だって、好きなんだもん。どうにか成立させたいじゃない？」と語ると、ともに登壇していた女優の吉岡里帆からは「男前ですね〜！」と絶賛する声が上がった。
また、「素敵だと思ってお付き合いして、時間を重ねていくと、相性も変化する。なので、付き合ってサイコパスでもどうにかしますよ」と話すと会場からは大きな拍手が沸いた。
さらに「恋人からの影響」についての話題が出ると、亀梨は「俺は基本変わらない。相手が変わるケースはあるかもしれないけど」ときっぱり。すると吉岡が「（相手を）変えさせちゃうんだ」とニヤリと笑うと、「まぁね〜」と髪を流す仕草をし、笑いを誘った。
◆亀梨和也＆田中みな実が結婚
亀梨は、公式サイトを通じてコメントを発表。「この度、私たち亀梨和也と田中みな実は結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます。また、新しい命を授かっておりますことも、併せてご報告いたします」と結婚を妊娠を報告した。そして「未熟なふたりではございますが、表現者として、そして親として、人としての在り方を大切にしながら、より一層精進します」とコメント。今後については「一つひとつの活動に対して真摯に歩んでまいりますので、これからも変わらぬご指導、ご鞭撻を賜りますよう、心よりお願い申し上げます」と綴っており、最後には「応援して下さっている皆様、ご理解、ご協力をいただいている関係者の皆様に、心より感謝申し上げます」と感謝を記した。コメントでは、2人の直筆の署名も添えられている。
2人は、2023年12月31日に一部週刊誌で熱愛が報じられており、その後2024年に共演したテレビ朝日系ドラマ『Destiny』の制作発表記者会見にて、2人揃って公の場に登場していた。（modelpress編集部）
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