【3COINS】スマホの写真を手軽に印刷できる 『フォトプリンター』を公式通販サイトで先行販売
雑貨店「3COINS」は、スマホの写真を手軽に印刷できる『フォトプリンター』の店頭発売（7月18日）に先駆けて、7月3日より公式通販サイト「PAL CLOSET」にて先行販売する。
【画像】2色で展開されるフォトプリンター
「せっかく撮った写真を見返すことなく埋もれてしまう」「スマホの写真をプリントしたいけど、お店に行くのは面倒」そんな悩みを解決する新アイテム。専用アプリを使用することで、「簡単に」「素早く」「高画質（600dpi）」での印刷が可能。
本体はコンパクトな手のひらサイズで、自宅での使用はもちろん、旅行や家族・友人が集まる場面などへの持ち運びにも便利。加えて、別売りの専用ペーパーを使用することで、シールプリント・マグネットプリント・布製品へ転写するヒートプリント・肌へも貼れるウォータープリントも楽しめる仕様となっている。
公式通販サイト「PAL CLOSET」で購入した先着1000人に、プリントペーパー5種各1枚のお試しセットがプレゼントされる。
■商品ラインナップ（※全て税込価格）
◆フォトプリンター（全2色） 各1万4300円
・フォトプリンター×1
・ノーマルフォトペーパー×20
・インクカートリッジ×1
・Type-Cコード×1
・説明書×1
・QRカード×1
◆ノーマルフォトペーパー 550円
・ノーマルフォトペーパー×10
◆シールフォトペーパー 880円
・シールフォトペーパー×10
◆マグネットフォトペーパー 880円
・マグネットフォトペーパー×10
◆ヒートプリントフォトペーパー 880円
・ヒートプリントフォトペーパー×10
◆ウォータープリントフォトペーパー 880円
・ウォータープリントフォトペーパー×10
◆インクカートリッジ（公式通販サイト「PAL CLOSET」限定） 4400円
・カートリッジ本体×1
■発売日
7月3日（金）：【先行発売】公式通販サイト「PAL CLOSET」
7月18日（土）：全国の3COINS・3COINS+plus・3COINS OOOPS!・3COINS station
【画像】2色で展開されるフォトプリンター
「せっかく撮った写真を見返すことなく埋もれてしまう」「スマホの写真をプリントしたいけど、お店に行くのは面倒」そんな悩みを解決する新アイテム。専用アプリを使用することで、「簡単に」「素早く」「高画質（600dpi）」での印刷が可能。
公式通販サイト「PAL CLOSET」で購入した先着1000人に、プリントペーパー5種各1枚のお試しセットがプレゼントされる。
■商品ラインナップ（※全て税込価格）
◆フォトプリンター（全2色） 各1万4300円
・フォトプリンター×1
・ノーマルフォトペーパー×20
・インクカートリッジ×1
・Type-Cコード×1
・説明書×1
・QRカード×1
◆ノーマルフォトペーパー 550円
・ノーマルフォトペーパー×10
◆シールフォトペーパー 880円
・シールフォトペーパー×10
◆マグネットフォトペーパー 880円
・マグネットフォトペーパー×10
◆ヒートプリントフォトペーパー 880円
・ヒートプリントフォトペーパー×10
◆ウォータープリントフォトペーパー 880円
・ウォータープリントフォトペーパー×10
◆インクカートリッジ（公式通販サイト「PAL CLOSET」限定） 4400円
・カートリッジ本体×1
■発売日
7月3日（金）：【先行発売】公式通販サイト「PAL CLOSET」
7月18日（土）：全国の3COINS・3COINS+plus・3COINS OOOPS!・3COINS station