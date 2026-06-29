実業家・溝口勇児氏（41）が28日に公式X（旧ツイッター）を更新し、自身の周辺で相次ぐトラブルを謝罪した。

溝口氏は実業家・三崎優太氏とX上で激しい言い争いを続けていた。またキャバ嬢オーディション番組のイベント「LAST CALL COLLECTION 2026」では、にじほ、ヤマトリノ、桃瀬とも、ねおまるの出演が急きょキャンセル。ゲストのタレント・明日花キララも「名前を間違えた失礼な内容の台本が届いた」「本日出演が18時でリハは10時と言われていたので朝から1時間前には楽屋入りしてましたがリハには呼ばれず」といった理由で運営にクレームを出し、帰宅したと報告していた。

さらに目玉企画のランウエーも中止となり、溝口氏は「暴露系アカウントから、『イベントでランウェイを歩いたら、出演者のクイーン（審査員）の暴露をする』と脅されています」と説明。「ランウェイを楽しみに来てくださった皆さまへの責任を考え、今回は本日ご来場できなかった方だけではなく、ご来場者全員を対象にチケット代を全額返金します」とつづっていた。

イベント終了後、溝口氏は「家帰ってきた。おれは人の言葉にもっと耳を傾けないといけないのかも 信じてもらえないかもしれないけど、ここ数日本当に色んなことに反省してます」とつづっていた。