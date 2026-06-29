歌手で俳優の亀梨和也（40）と、フリーアナウンサーで女優の田中みな実（39）が結婚し、第1子を妊娠中であることを発表した。亀梨は昨年STARTO ENTERTAINMENT退所を発表し、新たなスタートを切ったばかり。今年デビュー20年を迎えたKAT-TUNの元メンバーはそれぞれの道を歩んでいる。

亀梨は、解散と同時にSTARTO ENTERTAINMENTを退所して独立。俳優、歌手、スポーツキャスターなど幅広い活動を続ける中、この日田中みな実との結婚と第1子妊娠を公表。公私ともに新たなスタートを切った。

一方、上田竜也はSTARTO ENTERTAINMENTに所属したままソロ活動を継続。舞台や俳優業、バラエティーなど活動の幅を広げている。

中丸雄一も同事務所に残り、タレント活動を再開。情報番組やイベント出演に加え、漫画家としての創作活動も続けている。私生活では2024年に元日本テレビアナウンサーの笹崎里菜さんと結婚した。

2010年に脱退した赤西仁は、国内外でソロアーティストとして活動。ライブや音楽制作を軸に独自のスタイルを築いている。2013年に脱退した田中聖は、22年に覚醒剤取締法違反（所持）の疑いで逮捕されたが現在は親交のあるインフルエンサーのSNSを通じて元気な近影が報告されている。2016年にグループを離れた田口淳之介もSNSを中心に活動している。

グループは今年3月22日にデビュー20周年を迎えた。これを記念して歴代の楽曲全312曲がストリーミング配信され、ファン待望のサブスク解禁が実現した。