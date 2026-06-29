中国の「暑さ対策グッズ」が欧州で販売急伸、義烏越境EC取引が大幅に増加

ドイツやチェコなどでは現地時間6月27日、最高気温の記録が更新され、ハンガリーやポーランドなどの政府は全国的な高温警報を発表しました。欧州各国で続く猛暑により、エアコンや扇風機などの製品需要が急増しています。越境ECの強力な販売チャネルに支えられ、中国製の暑さ対策製品の受注量が大きく伸び、今夏の対外輸出の新たな成長点となっています。

義烏国際商貿城では、創意工夫に富んだ各種の暑さ対策用品が海外バイヤーの人気を集めています。多くの遮光・日よけ製品は機能がさらにアップグレードされ、冷却効果だけでなく、ミスト噴射や小型ファンなど複数の実用的な機能を備えるようになっています。

義烏は成熟した小商品サプライチェーンと越境物流網を背景に、越境ECプラットフォームの販促キャンペーンも相まって、各種の暑さ対策家電のオンライン販路が大きく広がり、輸出が好調です。今年1〜5月、義烏の越境ECの総取引額は前年同期比10．23％増の811億7500万元（約1兆9300億円）に達しました。

浙江省寧波市のある株式会社で国際貿易総監を務める鄭黎氏によると、今年1〜5月の製氷機の欧州向け出荷量は前年同期比で70％以上増加し、全販売量の約15％を占めているとのことです。（提供/CGTN Japanese）