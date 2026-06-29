50代国家公務員男性の夏ボーナス「額面120万円予想。全て子どもの学費で消えるのでうれしくない」
夏のボーナスシーズン到来。ここではAll Aboutが実施した「2026年夏のボーナスに関するアンケート」から、関東地方にお住まいの50代男性のケースをご紹介します。
年代性別：50代男性
同居家族構成：本人、妻、長男
住まいの地域：関東地方
職種：公務員
雇用形態：正規職員
勤務年数：30年以上
世帯年収：本人1100万円、配偶者800万円
現預金：100万円、リスク資産：1400万円
2026年の夏ボーナスについては手取りで「100万円、額面で120万円」と予想。金額は例年と比べて「あまり変わらなさそう」とのことです。
その理由として「役職が変わっていないから」と語っています。
ちなみに、ここ4年の夏ボーナスの推移は額面で「2025年は110万円、2024年は100万円、2023年・2022年はともに90万円」とあり、順調に増加してきています。
その理由として「民間と比べるとだいぶ水準が低いと思いますが、公務員で安定しているのでこれぐらいかなとも思います」とコメント。
くわえて「夫婦で公務員なので、ボーナスは生活費の一部に組み入れています」と語っています。
また、金利上昇についても触れ「投資用不動産を買っているのですが、金利が急上昇をしているため住宅ローン破産する恐怖に怯えています」と不安を語っています。
最後に、「全て子どもの学費で消えてしまうので、ボーナスがもらえてうれしいという気持ちはありません」と語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
投稿者プロフィールペンネーム：オージー
年代性別：50代男性
同居家族構成：本人、妻、長男
住まいの地域：関東地方
職種：公務員
雇用形態：正規職員
勤務年数：30年以上
世帯年収：本人1100万円、配偶者800万円
現預金：100万円、リスク資産：1400万円
「夏ボーナスは額面120万円予想。ここ数年増加傾向」今回の投稿者は、国家公務員として30年以上勤務する、オージーさん。
2026年の夏ボーナスについては手取りで「100万円、額面で120万円」と予想。金額は例年と比べて「あまり変わらなさそう」とのことです。
その理由として「役職が変わっていないから」と語っています。
ちなみに、ここ4年の夏ボーナスの推移は額面で「2025年は110万円、2024年は100万円、2023年・2022年はともに90万円」とあり、順調に増加してきています。
「ボーナスは生活費の一部に組み入れている」今の仕事内容にボーナス額が見合っているかとの問いには、「どちらとも言えない」と投稿者。
その理由として「民間と比べるとだいぶ水準が低いと思いますが、公務員で安定しているのでこれぐらいかなとも思います」とコメント。
くわえて「夫婦で公務員なので、ボーナスは生活費の一部に組み入れています」と語っています。
「額面120万円が子どもの学費で全額消える」今回のボーナスは「子どもの学費でほぼ全額なくなります」とひと言。
また、金利上昇についても触れ「投資用不動産を買っているのですが、金利が急上昇をしているため住宅ローン破産する恐怖に怯えています」と不安を語っています。
最後に、「全て子どもの学費で消えてしまうので、ボーナスがもらえてうれしいという気持ちはありません」と語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)