引退会見にファンクラブ会員630人を招待

西武は29日、今季限りでの現役引退を表明している栗山巧外野手の引退試合を、8月30日の楽天戦（ベルーナドーム）で行うと発表した。当日は監督・コーチ、1軍から3軍までの全選手が背番号1があしらわれた当日限定「PR1DEユニホーム」を着用して試合に臨む。試合終了後には引退セレモニーも予定されている。

2002年の入団以来、栗山は25年間にわたり西武一筋でプレーを続けてきた。プロ野球史上54人目となる通算2000安打を達成し、球団生え抜き選手としては歴代最多の2151安打（6月29日現在）を記録。その類いまれなる技術はもちろん、真摯に野球と向き合う姿勢や誠実な人柄により、「ミスターライオンズ」として世代を超えた多くのファンから愛されてきた。

引退試合当日の午前中には、都内で記者会見が行われる。この会見には公式ファンクラブ「TEAM PR1DE」の会員から抽選で630人が招待され、その様子はYouTubeなどで配信される予定だ。

限定「PR1DEユニホーム」も販売

監督や選手が着用する「PR1DEユニホーム」は、ファン向けのレプリカ販売も行われる。ファンクラブ会員向けの先行予約は29日から7月20日まで、ライオンズストア オンラインにて実施し、一般販売は7月23日から開始される。

引退試合を含む8月28日以降の観戦チケットは、7月3日のファンクラブ先々行抽選を皮切りに順次販売される。25年という長きにわたりライオンズの誇りを胸に戦い続けた背番号1。ファンとともに歩んできた日々の集大成として、球場全体が背番号1で栗山を送り出す。（Full-Count編集部）