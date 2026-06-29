「ヴィニシウスが前に残る場面は多くなる」伊東純也が明かしたブラジル戦の”勝負の肝”【W杯】
伊東純也は、ブラジル戦ではボールを保持できる時間帯とうまく使い分けることが重要だと語った。
「前から来る時もあれば来ない時もある。自分たちがボールを持てる時間も多少あると思うので、そういう局面では上手くボールを回したい。一方で握られる時間も多くなると思うので、そこからの素早いカウンターは大事になる」
さらに、攻守の切り替えとリスク管理の重要性も強調。特にブラジルの左サイドで攻撃をけん引するヴィニシウスへの対応をポイントに挙げた。
「ヴィニシウスが左サイドで前に残る場面が多くなるはず。自分は右サイドでのプレーが多くなるので、右のセンターバックやウイングバックと声を掛け合いながらリスク管理をしていきたい。攻め残りへのケアは重要になります」
ここがまさに勝負の肝となりそうだ。一方で、相手が前線に人数を残す分、日本にも攻撃へ転じるチャンスはあると見る。
「相手が攻め残っている分、こちらも攻められる可能性はある。攻撃でも守備でも上手くやれればいいです」
ノックアウトステージでは結果がすべてだと語り、前回大会のラウンド16敗退の経験も踏まえた。
「前回もグループリーグ以上にボールを持って攻める回数は多かったけど、結果は１−１でPK負けだった。どんな状況でも勝つことが一番大事。効率よく戦えればいいです」
守備では、世界屈指のアタッカーとのマッチアップも覚悟している。
「なるべく１対１にはさせないことが大事。でも、１対１になったら止めるだけだと思っています」
ブラジルとの大一番を前に、「楽しみですし、負けたら終わりという試合なので少し緊張しています」と率直な心境も明かした。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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「前から来る時もあれば来ない時もある。自分たちがボールを持てる時間も多少あると思うので、そういう局面では上手くボールを回したい。一方で握られる時間も多くなると思うので、そこからの素早いカウンターは大事になる」
さらに、攻守の切り替えとリスク管理の重要性も強調。特にブラジルの左サイドで攻撃をけん引するヴィニシウスへの対応をポイントに挙げた。
ここがまさに勝負の肝となりそうだ。一方で、相手が前線に人数を残す分、日本にも攻撃へ転じるチャンスはあると見る。
「相手が攻め残っている分、こちらも攻められる可能性はある。攻撃でも守備でも上手くやれればいいです」
ノックアウトステージでは結果がすべてだと語り、前回大会のラウンド16敗退の経験も踏まえた。
「前回もグループリーグ以上にボールを持って攻める回数は多かったけど、結果は１−１でPK負けだった。どんな状況でも勝つことが一番大事。効率よく戦えればいいです」
守備では、世界屈指のアタッカーとのマッチアップも覚悟している。
「なるべく１対１にはさせないことが大事。でも、１対１になったら止めるだけだと思っています」
ブラジルとの大一番を前に、「楽しみですし、負けたら終わりという試合なので少し緊張しています」と率直な心境も明かした。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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