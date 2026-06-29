29日、自民党の中曽根弘文憲法改正実現本部長は、千代田区の自民党本部で記者団の前で釈明した。中曽根氏は前日の28日、富山県で講演した際、皇族数確保の議論を巡り、天皇陛下の長女・愛子さまによる皇位継承は「あり得ない」などと述べていた。

【映像】中曽根氏、「苦笑い」の瞬間（実際の様子）

会見では、記者から「事実関係の確認で、まず、愛子様の皇位継承について、『あり得ない』という発言、それから、『愛子さまが天皇になったら結婚する人もいない』…」と切り出されると、中曽根氏が苦笑いする場面があった。記者は続けて「それから『男子を生まないといけないというすごいプレッシャーがある』という発言がありましたが、この事実関係とお考えについてお願いいたします」と質問した。

これに対し中曽根氏は「まずは言葉が適切でなかった点もあったと反省してます」と述べた。最初の「愛子さまの天皇はありえない」という発言については、現在の皇室典範で皇位は男系男子と決まっていることや、有識者会議での取りまとめ、国会での議論の前提に触れ、「愛子さまが天皇になられるというようなことは、今の皇室典範や国会の議論においても、可能性はないということで、皇室典範を根本的に変えれば別ですけれども、今の状況では天皇陛下になるということはないということを申し上げたんですね」と説明。さらに令和2年の立皇嗣宣明の儀における天皇陛下のおことばを引き合いに出し、「愛子さまの天皇というのは、あり得ないと。あり得ないという言葉はよくなかったと思いますが、そういうことを発言しました」と釈明した。

また、「結婚する人がいない」という発言については、上皇后美智子さまや皇后雅子さまの結婚に触れつつ、「現在これだけマスコミとか世間で、愛子さま愛子さまということで期待が高いですし、マスコミ等から注目されている、こういう状況から見ますと、ご結婚もなかなか難しくなっていくんじゃないかなと、そういうふうに個人的な感想というか、心配というか、そういう気持ちを持ちましたんで、そういうことを述べたんですが、もちろん愛子さまの幸せな人生っていうのは、私自身も当然願っているところであります」と語った。

「男子を生まないといけないというすごいプレッシャーがある」という発言については、愛子さまが天皇になる場合は皇室典範を「長子が皇位を継ぐ」などと根本から変更することになると指摘した上で、「そうなれば愛子さまには、皇統を継ぐためにお子様をもうけなければならないというそういう大きな精神的重圧ですか、そういうものが生じるんじゃないかと、非常にそういう点じゃお気の毒というか、今からそういう天皇陛下にもなられていないですしね、ただ、そういうもし仮にですよ、今ないわけですけど仮にそういうような状況になったときには気の毒だなという気持ちで申し上げた」と説明。一方で「ただ『お子様』というべきところを『男性のお子さん』と言い間違えてしまったと、ここはちょっと訂正したいと思います。ということでありますんで、もうちょっと言葉を適切に選べばよかったなとそういうふうに思っております」と述べた。

続いて、記者から「ご結婚相手についての言及がありましたけれども、それはご結婚の難しいのではないかというご心配のお気持ちだったということなんですけれども、それは悠仁さまであったりとか今後養子に入られるという男系男子の方に比べても愛子さまの方が結婚が難しいというお考えか？」と問われた。

中曽根氏は「いやいや、今申し上げた通り、これだけ世間で注目されてですね、そうするとご結婚というのは一般の結婚のようなふうにはなかなかいかないでしょうという意味で申し上げたんで、誰がとかそういうことじゃありません」と否定。

なおも記者が、現状の制度でもお妃様にお子様を産むプレッシャーがかかっている状況であると指摘し見解を求めると、中曽根氏は「仮定の質問には答えられないんですけれどもね。だけどこれはプレッシャーというよりか、皇統を継ぐっていうことになれば、お子様が生まれないと断絶してしまうということですから、それはどなたもおわかりだと思いますし、そういうことを考えると、なんていうんですか、お気持ちがなかなか大変なんじゃないかなということを申し上げたんです」と回答。最後は「すいません。行かなきゃならないんで」と言い残し、次の予定を理由に取材を切り上げた。

（ABEMA NEWS）