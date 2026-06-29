落語協会は２９日、都内で総会と理事会を開き、２０２４年から２年にわたり会長を務めた柳家さん喬の後任として、新会長に林家正蔵を選出した。３０日に記者会見を開く。

林家正蔵は「昭和の爆笑王」として親しまれた初代・林家三平さんの長男。１９７８年に三平さんに入門して、「こぶ平」として活動。８８年に１３人抜きの抜てき真打ち昇進した。こぶ平時代はバラエティー番組や声優としても活躍。フジテレビ系アニメ「タッチ」（８５年）、「こちら葛飾区亀有公園前派出所」（９８年）、スタジオジブリのアニメ映画「平成狸合戦ぽんぽこ」（９４年）などに出演した。

２００５年に林家正蔵を襲名。古典落語にも力を入れ、持ち前の華やかさと人情味ある語り口で人気だ。２４年に発会１００年を迎えることを記念した「落語協会百年事業」では、百年実行委員長を担当し、落語会の発展に向けて力を尽くした。７月だけでも、７月中席昼席の池袋演芸場と鈴本演芸場、下席昼席の浅草演芸ホールが控える。

◆林家 正蔵（はやしや・しょうぞう）本名・海老名泰孝。１９６２年１２月１日、初代・林家三平の長男として東京・根岸に生まれる。６３歳。子供のころ「小三平」を名乗り、高校入学の７８年４月、父・三平に入門して「こぶ平」。８１年５月に二つ目に昇進。８８年３月に１３人抜き、最年少（当時）で真打ちに昇進。０５年３月に林家の留め名である「正蔵」を９代目として襲名。出囃子（でばやし）は「あやめ浴衣」。義兄に峰竜太、実弟に２代目・林家三平がいる。長男の林家たま平が２７年３月下席から真打ち昇進する。