結婚発表の亀梨和也＆田中みな実、文書の直筆署名に注目集まる「達筆」「2人の性格が出てる」
【モデルプレス＝2026/06/29】元KAT-TUNで俳優の亀梨和也（40）と女優の田中みな実（39）が2026年6月29日、結婚を発表。文書に添えられた直筆署名に注目が集まっている。
【写真】亀梨和也＆田中みな実「丁寧さが伝わる」2人揃った直筆署名
2人は連名で結婚と田中の妊娠を伝える文書を発表。「未熟なふたりではございますが、表現者として、そして親として、人としての在り方を大切にしながら、より一層精進します」と伝えた。
その文書の末尾には亀梨と田中2人の直筆署名が記載されていた。SNS上では「達筆」「2人の性格が出てる」「綺麗な字」「丁寧さが伝わる」などの反響が寄せられている。
田中と亀梨は、2023年12月31日に「FRIDAY」にて熱愛が報じられており、その後2024年に共演したテレビ朝日系ドラマ『Destiny』の制作発表記者会見にて、2人揃って公の場に登場していた。（modelpress編集部）
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【写真】亀梨和也＆田中みな実「丁寧さが伝わる」2人揃った直筆署名
◆亀梨和也＆田中みな実の直筆署名に反響
2人は連名で結婚と田中の妊娠を伝える文書を発表。「未熟なふたりではございますが、表現者として、そして親として、人としての在り方を大切にしながら、より一層精進します」と伝えた。
◆亀梨和也＆田中みな実が結婚
田中と亀梨は、2023年12月31日に「FRIDAY」にて熱愛が報じられており、その後2024年に共演したテレビ朝日系ドラマ『Destiny』の制作発表記者会見にて、2人揃って公の場に登場していた。（modelpress編集部）
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