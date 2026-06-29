【略歴】亀梨和也と結婚・第1子妊娠の田中みな実、 TBSアナから美のカリスマ・実力派女優へ…唯一無二のポジション確立した多彩な足跡
【モデルプレス＝2026/06/29】女優の田中みな実（39）が元KAT-TUNで俳優の亀梨和也（40）との結婚を発表。ここでは、田中のこれまでの活躍をまとめる。
【写真】亀梨和也＆田中みな実、熱愛報道後揃って初の公の場
田中は1986年11月23日生まれ、埼玉県出身（ニューヨーク出生）。「ミス青山コンテスト2007」準ミスに輝き、2009年にTBSテレビに入社。同局系情報番組『サンデー・ジャポン』（毎週日曜あさ9時54分〜）への出演を筆頭に、振り切った「ぶりっ子キャラ」が注目を集めた。2014年、フリーアナウンサーに転身すると『あざとくて何が悪いの？』（テレビ朝日）、『グータンヌーボ2』（フジテレビ）など様々なバラエティ番組のMCとして活躍を果たす。
また、2019年12月に発売した1st写真集『Sincerely yours…』ではランジェリーショットなどにも挑戦し、管理が徹底された美しいスタイルやとことん追究された美容法は女性の憧れの的に。『美的』『MAQUIA』『VoCE』など数々の美容雑誌で、現在も表紙を飾り続けている。
さらに、ドラマ『絶対正義』（CX系／2019年）で本格女優デビューすると話題作に続々と出演。『M 愛すべき人がいて』（テレビ朝日・AbemaTV配信／2020年）では嫉妬に狂う女性を怪演し注目を浴びたほか、『最愛』（TBS／2021年）、『あなたがしてくれなくても』（フジテレビ／2023年）、『ギークス〜警察署の変人たち〜』（フジテレビ／2024年）、『愛の、がっこう。』（フジテレビ／2025年）、『フェイクマミー』（TBS／2025年）など話題作に続々と出演している。
亀梨と田中は結婚を発表。また、田中が第1子を妊娠中であることも伝えた。田中と亀梨は、2023年12月31日に一部写真週刊誌にて熱愛が報じられており、その後2024年に共演したテレビ朝日系ドラマ『Destiny』の制作発表記者会見にて、2人揃って公の場に登場していた。（modelpress編集部）
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【写真】亀梨和也＆田中みな実、熱愛報道後揃って初の公の場
◆田中みな実、TBSアナから美のカリスマ・女優として人気集める
田中は1986年11月23日生まれ、埼玉県出身（ニューヨーク出生）。「ミス青山コンテスト2007」準ミスに輝き、2009年にTBSテレビに入社。同局系情報番組『サンデー・ジャポン』（毎週日曜あさ9時54分〜）への出演を筆頭に、振り切った「ぶりっ子キャラ」が注目を集めた。2014年、フリーアナウンサーに転身すると『あざとくて何が悪いの？』（テレビ朝日）、『グータンヌーボ2』（フジテレビ）など様々なバラエティ番組のMCとして活躍を果たす。
さらに、ドラマ『絶対正義』（CX系／2019年）で本格女優デビューすると話題作に続々と出演。『M 愛すべき人がいて』（テレビ朝日・AbemaTV配信／2020年）では嫉妬に狂う女性を怪演し注目を浴びたほか、『最愛』（TBS／2021年）、『あなたがしてくれなくても』（フジテレビ／2023年）、『ギークス〜警察署の変人たち〜』（フジテレビ／2024年）、『愛の、がっこう。』（フジテレビ／2025年）、『フェイクマミー』（TBS／2025年）など話題作に続々と出演している。
◆亀梨和也＆田中みな実、結婚・妊娠発表
亀梨と田中は結婚を発表。また、田中が第1子を妊娠中であることも伝えた。田中と亀梨は、2023年12月31日に一部写真週刊誌にて熱愛が報じられており、その後2024年に共演したテレビ朝日系ドラマ『Destiny』の制作発表記者会見にて、2人揃って公の場に登場していた。（modelpress編集部）
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