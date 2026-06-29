【略歴】結婚発表の亀梨和也、 元KAT-TUN・俳優・キャスター…多才な表現力で輝き放つカリスマ
【モデルプレス＝2026/06/29】元KAT-TUNで俳優の亀梨和也（40）が女優の田中みな実（39）との結婚を発表。ここでは、亀梨のこれまでの活躍をまとめる。
【写真】亀梨和也＆田中みな実、熱愛報道後揃って初の公の場
亀梨は1986年2月23日生まれ、東京都出身。「山P」の愛称で親しまれている。1996年に事務所に入所した後、2001年に上田竜也・赤西仁・田中聖・田口淳之介・中丸雄一とともにKAT-TUNを結成し、2006年3月22日にシングル「Real Face」、アルバム「Best of KAT-TUN」、DVD「Real Face Film」の3作同時発売でデビューを果たした。
2009年には史上最多連続日数となる8日間の東京ドーム公演を達成するなど、華々しい活躍を見せたが、2016年から2018年までは2年間の“充電期間”に。亀梨・上田・中丸の3人体制で再始動を図ると2021年の「第72回NHK紅白歌合戦」に初出場するなど、精力的に活動を続けてきた。
また、ソロやユニットでも大きく爪痕を残した亀梨。2005年には山下智久と期間限定ユニット「修二と彰」を結成し、発売した楽曲「青春アミーゴ」はミリオンセラーを記録。翌年5月には「抱いてセニョリータ」でソロデビューを果たした。
長年にわたりグループを牽引し活動していたが、2025年2月12日に、同年3月31日をもってグループが解散すること、および自身がSTARTO ENTERTAINMENTを退所することを伝えた。
1999年にはドラマ「3年B組金八先生 第5シリーズ」（TBS系）で俳優デビュー。以降、「野ブタ。をプロデュース」（日本テレビ系／2005）、「ごくせん（第2シリーズ）」（日本テレビ系／2005）と現在も愛される話題作で存在感を放ち、2006年には「サプリ」（フジテレビ系）で連続ドラマ初主演（伊東美咲とダブル主演）。同年放送の「たったひとつの恋」（日本テレビ系）で初の単独主演を飾った。
その後も「神の雫」（日本テレビ系／2009）、「ヤマトナデシコ七変化」（TBS系／2010）、「妖怪人間ベム」（日本テレビ系／2011）、「ストロベリーナイト・サーガ」（フジテレビ系／2019）、「大奥」（フジテレビ／2023）など多数出演。その活躍は日本にとどまらず、2023年に配信されたHulu オリジナルの日仏米共同製作の国際連続ドラマ「神の雫／Drops of God」では、初海外ドラマ主演を果たした。
また、2024年放送のドラマ「Destiny」（テレビ朝日系）では、2023年12月31日に一部写真週刊誌にて熱愛が報じられていた田中と共演。制作発表記者会見にて、2人揃って公の場にも登場していた。
歌手、俳優のみならず、2010年からはスポーツニュース番組「Going！Sports＆News」（日本テレビ系）では、スポーツキャスターとして活躍。また、2023年10月にはYouTubeチャンネルを開設し、後輩との飲みやトーク動画、母親との買い物風景など、飾らない素の姿を見せている。
亀梨と田中は結婚を発表。また、田中が第1子を妊娠中であることも明らかとなった。田中と亀梨は、2023年12月31日に「FRIDAY」にて熱愛が報じられており、その後2024年に共演したテレビ朝日系ドラマ『Destiny』の制作発表記者会見にて、2人揃って公の場に登場していた。（modelpress編集部）
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【写真】亀梨和也＆田中みな実、熱愛報道後揃って初の公の場
◆亀梨和也、KAT-TUNメンバー・ソロ活動・ユニットでも存在感
亀梨は1986年2月23日生まれ、東京都出身。「山P」の愛称で親しまれている。1996年に事務所に入所した後、2001年に上田竜也・赤西仁・田中聖・田口淳之介・中丸雄一とともにKAT-TUNを結成し、2006年3月22日にシングル「Real Face」、アルバム「Best of KAT-TUN」、DVD「Real Face Film」の3作同時発売でデビューを果たした。
また、ソロやユニットでも大きく爪痕を残した亀梨。2005年には山下智久と期間限定ユニット「修二と彰」を結成し、発売した楽曲「青春アミーゴ」はミリオンセラーを記録。翌年5月には「抱いてセニョリータ」でソロデビューを果たした。
長年にわたりグループを牽引し活動していたが、2025年2月12日に、同年3月31日をもってグループが解散すること、および自身がSTARTO ENTERTAINMENTを退所することを伝えた。
◆亀梨和也「野ブタ。」「ごくせん」話題作に出演
1999年にはドラマ「3年B組金八先生 第5シリーズ」（TBS系）で俳優デビュー。以降、「野ブタ。をプロデュース」（日本テレビ系／2005）、「ごくせん（第2シリーズ）」（日本テレビ系／2005）と現在も愛される話題作で存在感を放ち、2006年には「サプリ」（フジテレビ系）で連続ドラマ初主演（伊東美咲とダブル主演）。同年放送の「たったひとつの恋」（日本テレビ系）で初の単独主演を飾った。
その後も「神の雫」（日本テレビ系／2009）、「ヤマトナデシコ七変化」（TBS系／2010）、「妖怪人間ベム」（日本テレビ系／2011）、「ストロベリーナイト・サーガ」（フジテレビ系／2019）、「大奥」（フジテレビ／2023）など多数出演。その活躍は日本にとどまらず、2023年に配信されたHulu オリジナルの日仏米共同製作の国際連続ドラマ「神の雫／Drops of God」では、初海外ドラマ主演を果たした。
また、2024年放送のドラマ「Destiny」（テレビ朝日系）では、2023年12月31日に一部写真週刊誌にて熱愛が報じられていた田中と共演。制作発表記者会見にて、2人揃って公の場にも登場していた。
◆亀梨和也、スポーツキャスター・YouTube開設でも注目
歌手、俳優のみならず、2010年からはスポーツニュース番組「Going！Sports＆News」（日本テレビ系）では、スポーツキャスターとして活躍。また、2023年10月にはYouTubeチャンネルを開設し、後輩との飲みやトーク動画、母親との買い物風景など、飾らない素の姿を見せている。
◆亀梨和也＆田中みな実、結婚・妊娠発表
亀梨と田中は結婚を発表。また、田中が第1子を妊娠中であることも明らかとなった。田中と亀梨は、2023年12月31日に「FRIDAY」にて熱愛が報じられており、その後2024年に共演したテレビ朝日系ドラマ『Destiny』の制作発表記者会見にて、2人揃って公の場に登場していた。（modelpress編集部）
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