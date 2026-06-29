元ＫＡＴ−ＴＵＮで俳優の亀梨和也と元ＴＢＳアナウンサーで女優の田中みな実が２９日、直筆署名入り文面で結婚＆妊娠を報告した。

一足先に亀梨のファンクラブサイトで伝えたのに続いて、所属事務所の公式サイトでも発表。文末には直筆の連名署名を添えた。

以下、発表全文。

木々の緑が輝きを増す季節となりました。皆様におかれましてはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

この度、私たち亀梨和也と田中みな実は結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます。また、新しい命を授かっておりますことも、併せてご報告いたします。

未熟なふたりではございますが、表現者として、そして親として、人としての在り方を大切にしながら、より一層精進します。

一つひとつの活動に対して真摯に歩んでまいりますので、これからも変わらぬご指導、ご鞭撻を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

応援して下さっている皆様、ご理解、ご協力をいただいている関係者の皆様に、心より感謝申し上げます。

令和８年６月２９日

亀梨和也 田中みな実