中川安奈、寝起きすっぴん＆タンクトップ姿公開　「セクシー！」称賛されるも…熊プロから「おかしいって！」

6月21日（日）の『有吉クイズ』では、中川安奈の朝起きてから自宅を出るまでのモーニングルーティン映像が放送された。

中川の寝起きとは思えない姿や優雅な身支度をスタジオ一同が称賛するなか、熊元プロレス（紅しょうが）は納得いかないようで…。

前日の就寝時刻が遅かったため、11時20分に起床した中川。パジャマ代わりのキャミソール姿で登場した中川に、スタジオの有吉弘行は「めっちゃ良いな」と思わず見とれてしまう。

すぐに着替えず、ソファでしばしゴロゴロした中川は、やがて音楽を流しながら歯磨きやスキンケア、朝食の準備を開始。

寝起きとは思えない美しさで朝支度をする中川に、有吉たちは「これノーメイクですか？」「キレイ！」「これこれ。これ見たいのよ！」「セクシー！」などと大盛り上がりだ。

そんななか、1人だけ中川のモーニングルーティン映像に噛みついていたのは、かつて同番組で共演して以来因縁の仲である熊元プロレス。

中川は、「いつものありのままの姿」だと主張するが、熊元は事あるごとに「これホンマ？」「メガネ姿も見せてあげてますよ〜って感じですか」とツッコまずにはいられない。

なかでも熊元が気になったのは、レッド・ホット・チリ・ペッパーズやエミネムの人気曲など、中川が朝支度中に流した洋楽。帰国子女である中川は、「血が騒いじゃう」ということで、大好きな洋楽に合わせて歌って踊って朝からノリノリの様子だった。

そんな中川が気に食わないのか、熊元は「おかしいって！ちょっと（VTR）止めてください！」「PV撮りにいってますやん！」などと大騒ぎ。終始中川に噛みつき、スタジオ一同を笑わせていた。