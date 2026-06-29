ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー5』が、北米映画週末ランキングの首位を2週連続で守った。6月26日～28日の週末3日間で、本作は興行収入7000万ドルを記録。前週比はマイナス56.2%となったが、初週の1億5967万ドルというロケットスタートを踏まえれば水準は高い。

参考：『スーパーマン』ジェームズ・ガン＆デヴィッド・コレンスウェット語るDCユニバースの今後

北米累計は2億9724万ドルとなり、早くも3億ドル目前。海外でも主要市場で数字を伸ばしており、一部の国と地域を除くほぼ全市場で首位をキープしている。世界興収は5億8504万ドルで、前作『トイ・ストーリー4』（2019年）の10億7384万ドルを超え、シリーズ最高興収となるかに注目が集まっている。日本公開は7月3日。

この好調を受け、ディズニーは2026年に世界興収30億ドルを突破した初のスタジオとなった。『トイ・ストーリー5』のほか、『プラダを着た悪魔2』や『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』、『私がビーバーになる時』が数字を積み上げており、7月には実写版『モアナと伝説の海』も控える。

今週の注目作だったDC映画『スーパーガール』は、北米3602館で3800万ドルを記録し、第2位に初登場。海外77市場では3000万ドル、世界興収は6800万ドルと、大作スーパーヒーロー映画としては鈍い滑り出しとなった。

本作は、『スーパーマン』（2025年）に続く新DCユニバースの劇場映画第2弾。スーパーマンのいとこ、カーラ・ゾー＝エル／スーパーガールを主人公に、愛犬クリプトや異星人の少女ルーシー、賞金稼ぎロボらが入り乱れる宇宙規模の冒険を描く。主演は『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』のミリー・オールコック、監督は『アイ，トーニャ 史上最大のスキャンダル』（2017年）、『クルエラ』（2021年）のクレイグ・ギレスピーが務めた。

前作『スーパーマン』は北米初動興収1億2502万ドルで開幕し、世界興収6億1872万ドルを記録。映画・テレビの両面で展開する新DCユニバースにおいて、『スーパーガール』は劇場領域の拡大を担ったが、その意味では今回の数字は物足りない成績だ。事前には北米5000万ドル台の初動も期待されたところ、『マーベルズ』（2023年）を下回り、『ジョーカー：フォリ・ア・ドゥ』（2024年）の3767万ドルと同等の滑り出しとなった。

Rotten Tomatoesでは批評家スコア56%・観客スコア76%。観客の出口調査に基づくCinemaScoreは「B-」と、作品としての評価も渋め。DCスタジオ代表のジェームズ・ガンは、以前より“クオリティファースト”を宣言し、優れた脚本だけにゴーサインを出すと語っていただけに、興行・批評どちらの面にもやや不安の残る結果となった。

観客構成は男性59%・女性41%。出口調査では、「強く勧める」と回答したのが男性45%に対し女性は62%と、女性客からの好評が目立った。ただし、年齢・性別の内訳を見ると、最大層は25歳以上男性の41%。ワーナーは若年女性層への訴求を意識していたものの、25歳以上女性は26%、25歳未満女性は15%と、狙い通りの動きにはならなかった。

出口調査によると、鑑賞動機として最も大きかったのは「好きなフランチャイズ（DCユニバース）だから」の49%。「ミリー・オールコックが出ているから」は26%にとどまった。なお、IMAXやプレミアムラージフォーマット上映は北米興収の51%を占め、IMAXの週末シェアは約20%と非常に高い比率となった。

こうした傾向から見えるのは、『スーパーガール』を支えたのはDCブランドを愛するコアなファン層であること、若年層や女性客にはまだまだ広がっていないということだ。製作費は1億7000万ドルなので収益面の課題は大きい。

また、今週は人気シリーズ『ジャッカス』の最新作『Jackass: Best and Last（原題）』も第4位に初登場。北米2855館で840万ドルを記録したほか、海外19市場で190万ドル、世界興収は1030万ドルとなった。

前作『ジャッカス FOREVER』（2022年）の北米初動成績2310万ドルと比較すると、本作の滑り出しはシリーズとしては控えめ。男女比は男性69%・女性31%、年代別の最多層は25～34歳（37%）と往年のファンが劇場に脚を運んだようだ。製作費は1000万ドルと低予算のため、収益化のハードルは低く、配信など劇場公開後の展開にも期待されている。

『ジャッカス』は2000年代初頭にMTVで放送された過激スタント／悪ふざけ番組のシリーズで、今回はその最終作。新撮スタントと過去映像を組み合わせた総決算的な内容で、Rotten Tomatoesでは批評家88%・観客85%、CinemaScoreは「A-」と高評価を受けた。日本公開は未定。

そのほか、初夏の興行を賑わせた『オブセッション 災愛』は第3位を維持し、公開7週目ながら週末興収980万ドル（前週比マイナス26.9%）を記録。北米興収2億3390万ドル、世界興収3億7010万ドルと、4億ドル超えも見えてきた。

同じく話題作、A24『Backrooms（原題）』は、邦題『バックルームズ』として9月4日に日本公開が決定。北米では週末ランキングの第6位に踏みとどまり、北米累計1億8418万ドルとなった。世界興収は3億3009万ドルで、こちらも今後どこまで粘れるかに期待が高まっている。なお、第7位『最終絶叫計画 令和！』は北米興収1億ドルを突破し、R指定コメディとしては2017年『ガールズ・トリップ』以来の快挙だ。

第8位には『BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-』が初登場し、北米943館で300万ドルを記録。人気漫画『BLEACH』のアニメ版最終クールの第1～3話を放送・配信に先がけてイベント上映したもので、北米では字幕版・英語吹替版が上映され、原作者の久保帯人、田口智久総監督、村田光監督のインタビュー映像も含まれた。

ランキング外では、第12位『Michael／マイケル』が世界興収9億7740万ドルに到達し、『オッペンハイマー』（2023年）を抜いて伝記映画の歴代興収記録を更新。第16位のA24映画『The Invite（原題）』はわずか7館で37万9104ドルを記録し、1館平均5万4158ドルという好発進となった。オリヴィア・ワイルド監督の大人向けコメディで、セス・ローゲン、ペネロペ・クルス、エドワード・ノートン、そしてワイルド自身が出演。7月10日に全米拡大公開が予定されている。

北米市場全体の週末累計興収は約1億5800万ドルで、『トイ・ストーリー5』が初登場した前週からは約32%減となった。それでも市場全体は堅調で、年間興収は約47億ドルと前年同期比15%増。コロナ禍以前の2019年同期比でも9%減となっている。サマーシーズン累計は21億ドルを突破し、昨夏比17%増、2019年比わずか1.7%減まで回復した。

次週の注目作は、人気シリーズ最新作『ミニオンズ＆モンスターズ』で、すでに海外10地域での先行公開では1030万ドルを記録。週末から週頭にかけての5日間で1億ドル規模のスタートが期待されている。

【北米映画興行ランキング（6月26日～6月28日）】1.『トイ・ストーリー5』（→前週1位）7000万ドル（-56.2%）／4425館／累計2億9724万ドル／2週／ディズニー

2.『スーパーガール』（初登場）3800万ドル／3602館／累計3800万ドル／1週／ワーナー

3.『オブセッション 災愛』（→前週3位）980万ドル（-26.9%）／2965館（-88館）／累計2億3390万ドル／7週／Focus Features

4.『Jackass: Best and Last（原題）』（初登場）840万ドル／2855館／累計840万ドル／1週／パラマウント

5.『ディスクロージャー・デイ』（↓前週2位）810万ドル（-54.2%）／3357館（-467館）／累計9438万ドル／3週／ユニバーサル

6.『バックルームズ』（↓前週4位）431万ドル（-39.8%）／2396館（-455館）／累計1億8418万ドル／5週／A24

7.『最終絶叫計画 令和！』（↓前週5位）300万ドル（-53%）／2004館（-721館）／累計1億352万ドル／4週／パラマウント

8.『BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-』（初登場）300万ドル／943館／累計300万ドル／1週／Fathom Events

9.『マスターズ・オブ・ユニバース』（↓前週6位）222万ドル（-64%）／2090館（-427館）／累計6193万ドル／4週／Amazon・MGM

10.『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』（↓前週7位）160万ドル（-61.7%）／1250館（-750館）／累計1億7525万ドル／6週／ディズニー

（※Box Office Mojo、Deadline調べ。データは2026年6月29日未明時点の速報値であり、最終確定値とは誤差が生じることがあります）

【参照】https://www.boxofficemojo.com/weekend/2026W26/https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/box-office-supergirl-toy-story-5-1236632101/https://variety.com/2026/film/box-office/supergirl-stumbles-box-office-opening-weekend-jackass-flops-toy-story-rules-1236797777/https://variety.com/2026/film/box-office/box-office-supergirl-jackass-5-misfire-overseas-1236797821/https://deadline.com/2026/06/box-office-global-toy-story-5-supergirl-minions-and-monsters-1236969190/https://deadline.com/2026/06/indie-film-box-offiice-comedy-the-invite-top-limited-opening-1236969226/https://deadline.com/2026/06/box-office-michael-oppenheimer-1236969255/

（文＝稲垣貴俊）